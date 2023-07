Miliardár Jorge Mas presvedčil najväčšiu futbalovú hviezdu sveta, aby sa pripojila k tímu, ktorý je na poslednom mieste vo svojej lige. Teraz potrebuje zaistiť, aby sa mu táto investícia vrátila, píše agentúra Bloomberg.

Ambiciózna vízia

Mas by chcel s Lionelom Messim a spoločnosťou Apple na svojej strane pretvoriť americkú futbalovú ligu tak, aby bola ziskovejšia než kedykoľvek predtým. Jadrom jeho stratégie je zmluva, ktorú Messi uzavrel s klubom Inter Miami. Tá je postavená na dohodách o delení príjmov a podieloch zo zisku tímu.

Masova vízia spočíva v tom, že futbalová superhviezda priláka v rámci streamovacej služby AppleTV+ milióny nových predplatiteľov a najlepších hráčov do ligy Major League Soccer. Messi dostane podiel z akéhokoľvek neočakávaného zisku, ktorý bude dôsledkom nárastu medzinárodných účtov AppleTV+.

Masov klub Inter Miami zas zarobí milióny na zvýšených predajoch vstupeniek a fanúšikovských predmetoch. Podľa 60-ročného podnikateľa bude z Messiho slávy ťažiť celá liga MLS. „V rámci Inter Miami, MLS a športu ako takého mám veľmi ambiciózne ciele,“ povedal Mas iba deň po tom, čo na Messiho prvý zápas vo farbách floridského klubu čakali v daždi tisícky fanúšikov.

Lákadlo pre Messiho

Masov plán je riskantný, keďže takmer všetko závisí od hráča, ktorý za sebou síce má úžasnú futbalovú kariéru, no na pomery tohto športu je už starý. Tento 36-ročný hráč do Miami prestúpil po dvoch rokoch vo francúzskom klube Paris Saint-Germain a po úspešnom víťazstve Argentíny na minuloročných majstrovstvách sveta.

Mas hovorí, že mu trvalo tri roky presvedčiť Messiho, aby prišiel do jeho klubu. Súčasťou podnikateľovej stratégie bolo ukázať športovcovi, že Florida je plná skvelých príležitostí. Mas zdôrazňoval najmä to, že Messi má šancu nadobro zmeniť americkú futbalovú ligu. Navyše by bol bližšie k rodine, ktorá žije v Argentíne. Súčasťou ponuky boli, samozrejme, aj štedré finančné stimuly.

Messiho zmluva s Inter Miami platí do roku 2025 s ročným základným platom vo výške 20 miliónov dolárov. Ten by sa po pričítaní bonusov mohol vyšplhať až na 60 miliónov. Po ukončení pôsobenia dostane Argentínčan menšinový podiel v tíme.

Celková hodnota Messiho zmluvy s Miami nie je známa, no musela byť dostatočne lákavá, keď odmietol oveľa štedrejšiu ponuku od saudskoarabského klubu Al-Hilal. Podľa správ z médií by mu garantovala ročný príjem vo výške zhruba 400 miliónov dolárov.

Syn mocného lobistu

Mas je synom kubánskeho imigranta Jorgeho Masa Canosu, ktorý sa stal lídrom hnutia na zvrhnutie Fidela Castra a v Spojených štátoch má povesť mocného lobistu. Rodina zbohatla najmä vďaka firme MasTec. Jej súčasná trhová hodnota je 9,1 miliardy dolárov a zameriava sa na výstavbu potrubia, optických sietí a veterných fariem po celých Spojených štátoch. Mas je jej predsedom a jeho brat Jose je výkonným riaditeľom.

Po neúspešnom pokuse o kúpu klubu Miami Marlins odkúpil 60-ročný podnikateľ podiely partnerov Davida Beckhama v tíme Inter Miami, kde jeho rodina teraz vlastní 80-percentný podiel.

Mas verí, že Messi zmení osud tímu, ktorého hodnota by mohla podľa podnikateľových odhadov v priebehu jedného roka stúpnuť na 1,5 miliardy dolárov.