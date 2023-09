Pokiaľ ide o finančné zločiny, čo i len jedno zlé rozhodnutie môže banky dostať do veľkých problémov, povedal pre portál CNBC generálny riaditeľ firmy Silent Eight Martin Markiewicz. Ak finančné inštitúcie nevynaložia dostatok úsilia na to, aby potlačili trestnú činnosť, akým je pranie špinavých peňazí či financovanie teroristickej činnosti, tak im hrozia nielen pokuty, ale aj naštrbená povesť.

Vyšetrovanie a prevencia týchto aktivít si vyžaduje veľa času, peňazí a ľudských zdrojov. Markiewiczova firma sa preto do boja rozhodla nasadiť umelú inteligenciu.

Pátranie po zločinoch

Softvér od spoločnosti Silent Eight je založený na generatívnej AI, akú využíva četbot ChatGPT od OpenAI. Jeho trénovanie ale prebieha trochu odlišne.

ChatGPT je trénovaný na takzvanom veľkom jazykovom modeli. Ide o jediný súbor obrovského množstva údajov, ktorý umožňuje slovnú interakciu so softvérom. Program spoločnosti Silent Eight trénuje na niekoľkých menších modeloch, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre konkrétne úlohy.

Jeden model AI napríklad skúma preklad mien do cudzích jazykov. Vďaka tomu dokáže upozorniť na osobu, ktorá potenciálne po celom svete otvára nové účty na už existujúce mená, no s odlišným pravopisom. Tieto menšie modely sa potom spájajú do softvéru spoločnosti Silent Eight, ktorý na boj proti finančnej kriminalite používajú niektoré z najväčších bánk sveta od Standard Chartered po HSBC.

Markiewicz uviedol, že modely jeho spoločnosti boli trénované na procesoch, ktoré v rámci finančných inštitúcií naozaj vykonávajú vyšetrovatelia z mäsa a kostí. Prvým používateľom softvéru od Silent Eight sa v roku 2017 stala banka Standard Chartered. „Vedeli sme, že si najprv budeme musieť získať priazeň niektorej z veľkých finančných inštitúcií, aby ostatné videli, že neexistuje žiadne riziko, a môžu sa pridať,“ dodal Markiewicz.

Kúpa softvéru navyše banky vyjde podstatne lacnejšie, než keby mali zaplatiť všetkých ľudí, ktorých by si vykonanie rovnakej práce vyžadovalo.

Budúcnosť firmy

Markiewicz očakáva, že tržby spoločnosti budú tento rok vyše trojnásobne väčšie než v roku 2022, no konkrétne číslo prezradiť odmietol. Dodal, že tento rok bude pre firmu ziskový, keďže jej softvér využíva čoraz viac finančných inštitúcií.

Firma by sa chcela do konca roka 2025 pripraviť na vstup na burzu s cieľom stať sa súčasťou Nasdaqu. To však podľa Markiewicza neznamená, že Silent Eight sa v tom roku verejnou spoločnosťou aj naozaj stane. „Je to možnosť, ktorú chcem mať, nechcem, aby to bola akási povinnosť či dohoda s investormi,“ dodal generálny riaditeľ.