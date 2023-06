Rusko by mohlo do konca budúceho roka uzavrieť jednu z posledných tepien, ktorú prúdi ruský plyn do Európy. V budúcom roku totiž vyprší zmluva Ukrajiny s Gazpromom o tranzite plynu a šance, že sa Kyjev a Moskva dohodnú na predĺžení päťročnej tranzitnej zmluvy podpísanej v roku 2019 sú malé.

Povedal to v rozhovore s denníkom Financial Times ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko.

Zastavenie toku Európu nezaskočí

Trasa cez Ukrajinu predstavuje takmer päť percent celkového dovozu plynu do Európy.

„Naozaj si neviem predstaviť, ako by to mohlo byť bilaterálne," povedal Haluščeno na otázku, či by Ukrajina po vlaňajšej invázii bola pripravená dohodu s Moskvou znovu prerokovať. Dodal, že Ukrajina sa pripravuje na obmedzenie dodávok.

Vlaňajšie rozhodnutie Moskvy znížiť dodávky do Európy vyvolalo energetickú krízu, zvýšilo infláciu a náklady na život po celom kontinente. Plynovod cez Ukrajinu je jednou z dvoch trás, ktorými naďalej ruský plyn tečie, aj keď v obmedzenom objeme. Podľa údajov konzultačnej spoločnosti ICIS tvorili v máji dodávky ruského plynu cez Ukrajinu zhruba polovicu rakúskeho dovozu plynu a v prípade Slovenska dokonca 95 percent dovozu.

Európa by mala byť relatívne pripravená na ďalšie zníženie dodávok, keď sa v minulosti na podobné zníženie adaptovala obmedzením dopytu a nájdením alternatívnych ciest dovozu, ako sú dodávky skvapalneného zemného plynu, dodal minister.

EÚ vlani výrazne investovala do dovozu LNG a prijala nariadenie na zvýšenie skladovacích kapacít, aby odvrátila prípadný nedostatok plynu po tom, ako sa dodávky ruského plynu do Európy po invázii Moskvy na Ukrajinu znížili.

Bez tranzitnej trasy cez Ukrajinu bude ruský plyn možné dodávať do Európy len plynovodom TurkStream. Ten využívajú krajiny na juhovýchode Európy a v máji sa na dodávkach plynu do Európy podieľal tromi percentami.

Nemožné rokovanie s Moskvou

Haluščenko naznačil, že európski politici si možno budú želať prerokovanie dohody o dodávkach. V roku 2019 európska delegácia sprostredkovala trojstranné rozhovory s Ruskom a Ukrajinou. Podľa analytikov tentoraz nie je pravdepodobné, že by sa stalo niečo podobné, pretože je ťažké si predstaviť rokovania s Moskvou.

Súčasný kontrakt bol podpísaný na poslednú chvíľu v decembri 2019, zhruba 24 hodín pred vypršaním predchádzajúcej dohody. Kontrakt zabezpečil tok ruského plynu cez Ukrajinu do konca roka 2024. Gazprom súhlasil, že v roku 2020 pošle cez Ukrajinu minimálne 65 miliárd metrov kubických plynu a v období rokov 2021 až 2024 najmenej 40 miliárd metrov kubických plynu ročne.

Ukrajine to zabezpečilo príjmy z tranzitu sedem miliárd dolárov. Rusko posiela v súčasnosti cez Ukrajinu len zhruba 12 miliárd metrov kubických ročne a Kyjev sa sťažuje, že dostáva menej peňazí, hoci je v zmluve dohodnuté, že dostane zaplatené za plný tranzit bez ohľadu na to, či bude dohodnutý objem odoslaný.