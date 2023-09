Valorizácia dôchodkových dávok, sociálneho dôchodku z dôvodu invalidity, rodičovského príspevku, úrazovej a pozostalostnej úrazovej renty v tomto roku by sa nemali považovať za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi. Pri posudzovaní príjmu by mala byť rozhodujúca výška dávky, ktorú mala osoba vlani, bez jej zvýšenia v tomto roku. Vyplýva to z návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým by sa mala zaoberať vláda.

„Cieľom návrhu je zvýšiť disponibilný príjem domácnostiam, ktoré sú v hmotnej núdzi a ktorých príjem by sa nezvýšil pomerne k zvýšeniu ich dávok. Predmetné opatrenie čiastočne zmierni následky vysokej inflácie, ktorá bola spôsobená aj vojnovým konfliktom na Ukrajine,“ uviedol v predkladacej správe rezort práce.

Rezort zároveň navrhuje na účely kompenzačných peňažných príspevkov naďalej nezapočítavať do príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a príjmu spoločne posudzovaných osôb poskytnutú inflačnú pomoc v minulom roku.

Nariadenie rezort predkladá na rokovanie vlády bez predchádzajúceho prerokovania návrhu s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní. „Dôvodom je naliehavosť v termíne súvisiaca s mimoriadnymi okolnosťami v dôsledku krízovej situácie,“ uzavrel rezort.