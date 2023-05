Todd Baldwin sa v 25 rokoch stal milionárom. Vďačí za to nielen tvrdej práci, ale aj šporovlivosti. V roku 2020 sa mu spolu s manželkou podarilo ušetriť až 80 percent všetkých príjmov. Obaja vtedy mali prácu na plný úväzok a ročne zarábali šesťciferné sumy. Okrem toho podnikali aj v oblasti nehnuteľností. Baldwin pre portál CNBC prezradil, za aké veci sa podľa neho neoplatí míňať peniaze.

Žiadne kino či reštaurácie

Milionár sa vyhýbal voľnočasovým aktivitám, za ktoré by musel platiť. Nechodil do kina ani reštaurácií. Predtým, než udrela pandémia, si privyrábal ako mystery shopper, a tak mohol tieto veci robiť zadarmo. Navyše si vyberal iba také kreditné karty a bankové účty, ktoré boli bez poplatkov.

Za svoj majetok Baldwin vďačí aj investičnej stratégii „house hacking“. Jej podstatou je kupovanie a prenajímanie nehnuteľností – či už ako celku alebo len jednotlivých miestností. Mladý milionár uprednostňuje tu druhú možnosť.

V súčasnosti si dal Baldwin od tohto podnikania prestávku. Prenajíma už len pivničný byt a jednu časť dvojpodlažného domu, v ktorom žije spolu s manželkou a synom. Vďaka tomu na hypotéku prispieva iba 700 dolárov mesačne. Ešte v roku 2020 investoval podnikateľ väčšinu svojich príjmov do nehnuteľností. Po narodení syna sa jeho priority zmenili.

Vysnívaný dom

Manželia v roku 2021 zarobili 1,4 milióna dolárov a hodnota ich celkového majetku je niečo vyše štyroch miliónov. Aj napriek tomu sa peniaze snažia zbytočne nerozhadzovať. Baldwin sa napríklad stále vyhýba účtom s poplatkom a nekupuje si ani žiadne luxusné veci.

„Iba málo vecí, ktoré ma lákajú, stojí peniaze,“ prezradil milionár s tým, že viac než nový Rolls Royce ho poteší prechádzka v parku s rodinou. „Načo minúť 300-tisíc, ak z toho nebudem mať rovnakú radosť?“ zamyslel sa Baldwin.

Zarobené peniaze má v pláne minúť na stavbu svojho vysnívaného domu, no nezabúda ani na najbližších. Bratovi vyplatil dlh na kreditnej karte a zaplatil mu aj nové zuby, keďže o tie staré prišiel, keď trpel závislosťou od drog. Baldwin by chcel okrem toho postaviť dom aj svojej matke.

Online kurzy

Milionár v súčasnosti podniká aj v oblasti poradenstva. Svojim klientom radí, ako môžu sami začať investovať do nehnuteľností. Zo začiatku s nimi komunikoval po telefóne, no nepáčilo sa mu, koľko času mu to denne zabralo.

Aby sa mohol viac venovať výchove syna, rozhodol sa svoje poznatky predávať vo forme online kurzu. Tento biznis mu zatiaľ do rodinnej kasy priniesol zhruba desaťtisíc dolárov.