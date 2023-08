Energeticky náročné podniky a samosprávy sa možno kompenzácií za drahé energie nedočkajú. Aspoň teda počas vládnutia súčasnej vlády odborníkov. Pripustil to premiér Ľudovít Ódor. „My si nemôžme dovoliť, že nebudeme vedieť vyplácať dôchodky, ale iné dávky. Preto uvidíme, aké budú nové prognózy vývoja štátneho rozpočtu,“ povedal Ódor.

O možných kompenzáciách za drahé energie sa rozhodne, keď prídu nové údaje o stave štátneho rozpočtu. „Ak uvidíme po 15. auguste, že je priestor na pomoc s energiami pre samosprávy aj pre energeticky náročné podniky, už aj naša vláda pomôže. Nechcel by som však dávať veľké nádeje, že to budú nejaké stámilióny,“ povedal Ódor.

O vyplatenie 108 miliónov eur na kompenzácie za energie, ktoré sľúbila a do štátneho rozpočtu dala už predchádzajúca vláda Eduarda Hegera, sa v súčasnosti rázne dožadujú samosprávy. Tie však nemusia nakoniec dostať ani cent. Dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor totiž upozornil, na schválenie dodatočných výdavkov do tohtoročného štátneho rozpočtu v parlamente vo výške 700 miliónov eur. „Je aj možnosť, že samosprávy nedostanú nič. Ale sľúbil som niečo, neviem či to bude tých 108 miliónov, ale bude našou snahou pomôcť samosprávam. Urobíme všetko preto, aby sme v rámci možnosti pomohli,“ konštatoval Ódor.