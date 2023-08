Doplnky stravy možno nájsť vo všetkých potravinách a lekárňach. Reklamu im na sociálnych sieťach robia aj známi influenceri. Aj napriek tomu sú podľa štúdií pre väčšinu ľudí iba plytvaním peňazí, keďže všetky potrebné živiny môžu získať zo stravy, píše Business Insider.

Registrovaná výživová poradkyňa Hannah Thompsononová tvrdí, že existuje iba veľmi málo suplementov, ktoré by ľuďom odporučila. Verí totiž, že strava je na prvom mieste a doplnky sú len posledným riešením.

„Vo všeobecnosti je najlepšie získavať živiny zo stravy namiesto suplementov. Telo ich týmto spôsobom dokáže lepšie vstrebať a spracovať, navyše je to často aj ekonomicky výhodnejšie a jedlo býva oveľa uspokojivejšie,“ vysvetľuje poradkyňa.

Registrovaná výživová poradkyňa Abbey Sharpová s ňou súhlasí. „Bohužiaľ, veľa populárnych doplnkov propagovaných influencermi nemá oporu v dôkazoch alebo nie je pre väčšinu ľudí užitočných,“ dodáva.

Tu je šesť doplnkov, ktoré Sharpová a Thompsonová považujú za zbytočne vyhodené peniaze:

Zelené prášky

Tieto prášky obsahujú vitamíny a minerály a sú navrhnuté tak, aby sa dali rozpúšťať vo vode alebo džúse. Thompsonová vysvetlila, že ich zložky, ktoré sľubujú podporu metabolizmu, imunitného systému a zmiernenie nadúvania, sa nachádzajú aj v bežných potravinách.

Ak človek konzumuje čerstvé, konzervované alebo mrazené ovocie a zeleninu, zelené prášky preňho nie sú žiadnym prínosom. Ovocie a zelenina totiž prirodzene obsahujú všetky potrebné vitamíny.

Morský mach

Ľudia o morskom machu na TikToku hovoria ako o superpotravine, ktorá zlepšuje pokožku a pomáha s regeneráciou svalov.

Nutričný obsah morského machu do veľkej miery závisí od miesta, kde ho pestujú. Môže byť kontaminovaný ťažkými kovmi či obsahovať príliš veľa jódu, čo môže byť pre zdravie človeka nebezpečné.

Jód je síce pre zdravie dôležitý, no jeho veľmi vysoké hladiny môžu spôsobovať bolesti žalúdka, hnačku a dokonca aj rakovinu štítnej žľazy.

Vitamín C

Doplnky s vitamínom C sú podľa Sharpovej zbytočné pre veľkú väčšinu ľudí. „Ak zjete čo i len jednu šálku jahôd, získate tým celú dennú dávku vitamínu C, ktorú telo potrebuje,“ vysvetľuje poradkyňa s tým, že akékoľvek ďalšie množstvo vitamínu C telo vylúči močom.

Biotín

Biotín je typ vitamínu B, ktorý sa berie na liečbu vypadávania vlasov. „Napriek tomu, že je súčasťou každého doplnku na podporu rastu vlasov, neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že skutočne pomáha pri raste vlasov u väčšiny zdravých dospelých“ zdôrazňuje Sharpová.

Doplnky proti nadúvaniu

Podľa Sharpovej existujú dobré doplnky a zmesi bylín, ktoré môžu pomôcť pri nadúvaní. Väčšina z nich sú v podstate len miernymi laxatívami a tým pádom neriešia skutočné príčiny nadúvania. Tých môže byť viacero vrátane zápchy, hormónov, syndrómu dráždivého čreva alebo plynatosti z veľkého množstva vlákniny či sýtených nápojov.

Doplnky na detoxikáciu

Doplnky na detoxikáciu sa často predávajú vo forme kapsúl. O detoxikáciu organizmu sa však starajú obličky, pečeň a gastrointestinálny trakt, preto sú tieto suplementy úplne zbytočné.

Väčšina z nich sú obyčajné laxatíva alebo diuretiká, ktoré síce pomáhajú pri podpore prirodzených detoxikačných mechanizmov tela (vyprázdňovanie a močenie), ale existujú oveľa príjemnejšie a výživnejšie spôsoby, ako to dosiahnuť. Stačí piť veľa vody a nezabudnúť na vlákninu.

Užitočné doplnky

Doplnky vitamínu D3 poskytujú výhody vitamínu D, ktorý telo získava pobytom na slnku. Ich užívaním sa človek navyše vyhne škodlivému UV žiareniu.

Vitamín B12 pomáha udržiavať zdravé krvné a nervové bunky a nachádza sa hlavne v mäse, vajciach a mliečnych výrobkoch. Vegáni a vegetariáni by preto mali tento doplnok užívať v prípade, že tento vitamín stravou neprijímajú v dostatočnom množstve.

Omega 3 kyseliny prispievajú k zdraviu srdca, ale je ťažké ich získať, ak človek neje veľa mastných rýb. Pomáhajú navyše vyrovnávať nadbytok omega 6 kyselín, ktoré telo získava z ultra spracovaných potravín a môžu spôsobovať zápal.

Dospelí by mali konzumovať denne od 25 do 38 gramov vlákniny. Väčšina ľudí s tým má problém. Sharpová odporúča čiastočne hydrolyzovanú guarovú gumu alebo psyluimovú vlákninu pre tých, ktorí sa boja nadúvania.