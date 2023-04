Americký výrobca elektromobilov Tesla oznámil za prvý štvrťrok rekordné dodávky vozidiel, keď medziročne vzrástli o viac než tretinu. V medzikvartálnom porovnaní to však bolo iba o málo viac aj napriek tomu, že začiatkom roka znížil ceny automobilov. Informovala o tom agentúra Reuters.

Tesla cez víkend uviedla, že za prvý kvartál dodala 422 875 vozidiel, z toho 412 180 vozidiel Modelu 3 a Modelu Y a 10 695 áut Modelu S a Modelu X.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená zvýšenie o 36 percent, v porovnaní s posledným vlaňajším kvartálom však iba o štyri percentá. Finančné výsledky za štvrťrok zverejní spoločnosť 19. apríla.

V januári Tesla celosvetovo znížila ceny o 20 percent, čo odštartovalo cenovú vojnu medzi automobilkami. Firma tak reagovala na slabšie než trhmi očakávané dodávky áut v minulom roku. Cena základného Modelu Y, ktorá bola pôvodne 65 990 dolárov, tak klesla na 54 990 dolárov.

,,Ak by ceny neznížili, bolo by to zlé," povedal partner Deepwater Asset Managementu Gene Munster. Na druhej strane síce dodávky vzrástli, výsledky však stále nedosahujú predstavy šéfa Tesly Elona Muska, upozornil Munster. Musk v januári vyhlásil, že ak nenastanú nečakané udalosti, dodávky by tento rok mohli dosiahnuť dva milióny vozidiel. Oproti minulému roku by to bolo zvýšenie o 52 percent.

Výsledky však zaostali za očakávaniami analytikov. Ekonómovia v prieskumoch spoločností Refinitiv a FactSet počítali s tým, že Tesla dodá v prvých troch mesiacoch tohto roka vyše 430-tisíc vozidiel.

(1 EUR = 1,0875 USD)