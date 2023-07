Americký výrobca elektromobilov Tesla plánuje zdvojnásobiť produkčnú kapacitu svojho montážneho závodu pri Berlíne na jeden milión elektromobilov ročne. Tým by sa podnik stal najväčšou fabrikou na výrobu automobilov v Európe. Píše o tom na svojom webe s odvolaním sa na tisícky zverejnených

strán americký denník The New York Times (NYT).

Tesla podľa NYT od spustenia výroby v Grünheide pred 16 mesiacmi narušila nemecké automobilové prostredie. V prvej polovici tohto roka prvýkrát predstihla nemecký koncern Volkswagen v predaji elektromobilov.

Ak rozšírenie získa súhlas miestnych úradníkov, prekoná výroba závodu produkciu historickej fabriky Volkswagenu vo Wolfsburgu. Tá bola postavená v tridsiatych rokoch minulého storočia, je schopná vyprodukovať 815.000 vozidiel ročne a zostala najväčšia v Európe.

Elektromobilov viac ako dieslov

Volkswagen a ďalšie nemecké automobilky, vrátane BMW a Mercedes-Benz, sa už niekoľko rokov snažia vyrábať elektromobily, ktoré by mohli cenou a popularitou Tesle konkurovať. Podľa údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) sa v júni na celom kontinente zvýšil počet novoregistrovaných elektromobilov medziročne o viac ako 66 percent, a prvýkrát tak prekonal počet dieselových vozidiel.

Od marca 2022 vyrába nemecký závod spoločnosti Tesla približne 5-tisíc športovo-úžitkových vozidiel Model Y týždenne, čo je zhruba polovica jeho súčasnej kapacity, ktorá sa stále zvyšuje. Firma uviedla, že by rada zvýšila kapacitu na výrobu ďalších modelov v tomto závode, ale nespresnila, ktorých. Chce tiež zdvojnásobiť výrobu batériových článkov, a to až na kapacitu 100 gigawatthodín ročne, vyplýva z dokumentov o rozšírení.

Počet zamestnancov by sa zvýšil z terajších 10-tisíc na 22,5-tisíca, oznámila spoločnosť obyvateľom na osobitnej utorkovej akcii blízko závodu. Na firemných internetových stránkach sú inzerované desiatky pracovných miest, väčšina z nich vo výrobe, čo naznačuje, že podnik má stále voľné miesta v existujúcom závode.

Nové pracovné miesta

Regionálny šéf odborového zväzu IG Metall, ktorý v celej krajine združuje 2,3 milióna zamestnancov, privítal oznámenie o vytvorení ďalších pracovných miest v ekonomicky slabom regióne. Vyzval však na zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov.

Miestni obyvatelia a organizácie majú mesiac na to, aby plány preskúmali a predložili úradom prípadné pripomienky. Verejné vypočutie sa má konať v októbri.

Tesla sa od prvého návrhu na výstavbu závodu v roku 2019 stretáva s odporom obyvateľov v oblasti. Tí sa obávajú, že existujúca továreň bude odčerpávať podzemné vody. Plány na rozšírenie zahŕňajú výstavbu zariadení na úpravu vody, ktoré by fabrike umožnili recyklovať vodu namiesto rozširovania zdrojov.