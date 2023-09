Čísla predajov elektrických vozidiel vo svete vo všeobecnosti rastu. Americký štát Kalifornia však môže byť živým indikátorom toho, ako rast postupuje, pričom môže veľa napovedať aj o vývoji predajov elektrických áut v Spojených štátoch.

Iba za posledných päť rokov stúpol podiel elektrických vozidiel medzi novými predanými autami v Kalifornii z dvoch na 22 percent, píše Bloomberg.

Indikátor rastu

Za kľúčovú sa v prípade predajov elektrických áut považuje hranica piatich percent. Ak ju predaje prekonajú, začínajú sa pri kúpe vozidla pomaly meniť aj preferencie majoritných zákazníkov. Kalifornia túto hranicu prekonala už v roku 2018, pričom odvtedy sa k nej pridalo ďalších 23 krajín sveta. Zaujímavosťou je, že ak by Kalifornia bola samostatnou krajinou, jej predaje elektromobilov by boli štvrté najvyššie na svete. V súčasnosti sa viac áut na elektrický pohon predáva iba v Číne, v Spojených štátoch ako celku a v Nemecku.

Navyše sa zdá, že trend predajov v Kalifornii ani zďaleka nemá klesajúcu tendenciu. V druhom kvartáli tohto roka totiž boli predaje dokonca o 70 percent vyššie v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška.

Výzva pre automobilový priemysel

Ak budú Spojené štáty nasledovať príklad Kalifornie, do roku 2026 by elektromobily mohli predstavovať štvrtinu nových predaných vozidiel.

To so sebou však prináša možno najväčšiu výzvu, akej americký automobilový priemysel čelil. Prechod na elektromobilitu si vyžaduje miliardové investície, ktoré navyše musia byť dobre načasované. Skoré investície by mohli uškodiť menej žiadaným vozidlám, zatiaľ čo dlhé vyčkávanie by mohlo nahrať hráčom, ktorí boli na trhu s elektrickými vozidlami medzi prvými, teda napríklad Tesle. Spoločnosť Elona Muska v súčasnosti kontroluje už 60 percent amerického trhu s elektromobilmi a zrejme bude ďalej rásť. V Kalifornii sa Tesla už stala najpredávanejšou značkou, keď nedávno prekonala Toyotu.

Budúcnosť je elektrická

Elektromobily čoraz častejšie predstavujú aj tradičné americké automobilky. To následne vedie k tomu, že počet ich nepredaných vozidiel stúpa. Nie však preto, že by o elektromobily ako také nebol záujem. Viac ako polovica zákazníkov si myslí, že elektromobilita je budúcnosť, ale o drahé autá s krátkym dojazdom už jednoducho nie je záujem. Mnohí preto radšej s kúpou čakajú na nové modely Tesly alebo iných výrobcov, napríklad Chevroletu.

Trh s elektromobilmi v Spojených štátoch do budúcna vykazuje obrovský potenciál. V súčasnosti do stovky amerických tovární, ktoré sa zaoberajú výrobov elektromobilov alebo ich batérií, smerujú investície vo výške zhruba 200 miliárd dolárov.

Posilňovanie elektromobility je však badateľné na celom svete, na čo musia pohotovo reagovať prakticky všetky automobilky. Tým, ktoré sa nedokážu prispôsobiť novým požiadavkám trhu, totiž hrozí, že výrazne zaostanú za automobilkami schopnými adaptovať sa. A to ich v konečnom dôsledku môže pripraviť o veľké peniaze.