Ako vyzerá nemecký trh s elektromobilmi?

Podľa údajov nemeckého Spolkového úradu pre motorové vozidlá KBA bolo od januára do júna novo zaregistrovaných 36 400 vozidiel značky Tesla a 34 400 elektromobilov značky Volkswagen. V druhej polovici roka by sa podľa odborníka z odvetvia Ferdinanda Dudenhöffera mohol boj o podiel na trhu ešte viac zintenzívniť a elektromobily výrazne zlacnieť.

Tesla v druhej polovici roka 2022 zobrala Volkswagen korunu na nemeckom trhu elektromobilov. Teraz spoločnosť Elona Muska obhájila svoje prvenstvo. Náskok sa však zmenšil zo 7 400 na dvetisíc vozidiel. Trhové podiely značiek predstavovali 16,5 percenta, respektíve 15,6 percenta. Celkovo bolo v prvom polroku 2023 v Nemecku registrovaných 220 200 nových elektromobilov.

Za oboma lídrami je zreteľný odstup, keď nasledujú Mercedes so 16 900, Audi so 14 400 a BMW s 12 800 predanými elektromobilmi v prvom polroku a trhovými podielmi medzi 7,7 percenta a 5,8 percenta.

Nemecký trh s elektromobilmi je slabší, ako sa zdá, uviedol Dudenhöffer. „Čísla registrácií, ktoré v súčasnosti vidíme, ukazujú včerajšiu realitu.“ Dodáva, že súčasné dodávky reflektujú predovšetkým nevybavené objednávky. „Na druhej strane, nové objednávky sú výrazne nižšie ako v roku 2022.“

Situácia s klesajúcimi predajmi

Hlavným dôvodom je podľa neho pokles štátnych dotácií. Napriek tomu sú počty registrácií elektromobilov piatich lídrov trhu v porovnaní s prvým polrokom 2022 vyššie. V porovnaní s prvým polrokom 2022 však odbyt všetkých značiek okrem Mercedesu, ktorý profitoval z elektrickej triedy E, klesli. Jedným z dôvodov je tiež zníženie podpory na prelome rokov, čo spôsobilo extrémny nárast predaja v decembri a prepad v januári.

A niektoré ďalšie značky sú na tom ešte horšie: „Predaj značiek, ktoré majú veľký počet malých modelov a vozidiel nižšej strednej triedy, v niektorých prípadoch prudko klesol, pretože v tomto segmente je najciteľnejší pokles dotácií,“ uviedol Dudenhöffer. To sa odráža aj v údajoch KBA: Renault, Opel, Fiat a do určitej miery aj Hyundai, ktoré ešte pred rokom zaznamenali dobré výsledky, stratili pôdu pod nohami.

Príchod cenovej vojny

Dudenhöffer pripisuje skutočnosť, že Volkswagen sa vyhol prepadu, tomu, že v poslednom čase poskytol viac zliav. A to by mohol byť len začiatok. „Očakávam ostrú cenovú vojnu na európskom trhu s elektromobilmi,“ uviedol. „Tesla za posledných 15 mesiacov vyrobila podstatne viac vozidiel, ako predala, a v Číne už nemôže svoje autá hádzať na trh so zľavami. V dôsledku toho sa cenová vojna presúva do Európy.“

Tento vplyv zasiahne nemecký trh, ktorý je už teraz slabý. „Ceny Tesly by v dôsledku toho mohli klesnúť o ďalších päť až desať percent,“ očakáva Dudenhöffer. Treba však podľa neho počkať, ako ďaleko zájdu ostatné značky: „Pre spotrebiteľov to môže byť dobrá správa, ale výrobcom to spôsobí problémy“.