Ministerstvo investícií v spolupráci s Digitálnou koalíciou predlžili termín na registráciu o finančný príspevok príspevok na nákup nového počítača či tabletu. V rámci národného projektu Digitálny žiak môže príspevok získať až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl, pričom už oň požiadalo 90-tisíc žiakov.

Žiaci a ich zákonní zástupcovia tak budú môcť o 350-eurový príspevok žiadať aj počas letných prázdnin, informovala v pondelok Digitálna koalícia.

„Projekt Digitálny žiak predstavuje adresnú pomoc pre tisíce rodín so školopovinnými deťmi. Primárne ide o štyri skupiny žiakov, a to žiakov prvých ročníkov na stredných školách (v školskom roku 2022/2023), žiakov, ktorí pochádzajú z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi, a tiež žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Primárnym cieľom projektu je totiž zvýšiť dostupnosť digitálnych technológií pre všetkých žiakov bez ohľadu na to, z akého socioekonomického prostredia pochádzajú. Záujem o získanie príspevku je veľký," uviedla Digitálna koalícia.

Predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský priblížil, že viac ako 10-tisíc žiakov už má svoje nové digitálne zariadenie doma. Ešte stále však pomoc nie je vyčerpaná úplne. Práve z tohto dôvodu sa DK spoločne s ministerstvom rozhodli žiakom a ich zákonným zástupcom predĺžiť termín na registráciu.

„Jasne vidíme, že nových registrácií denne pribúda čoraz viac. Naším cieľom je doručiť pomoc čo najväčšiemu počtu žiakov. Z tohto dôvodu predlžujeme možnosť registrácie, skupina žiakov prvých ročníkov stredných škôl môže o príspevok požiadať do 31. augusta, pre všetky ostatné oprávnené skupiny žiakov je termín do 30. septembra," doplnil Lelovský.

Podmienkou získania príspevku je vyplnenie registračného formulára na www.digitalnyziak.sk.

Digitálna koalícia a ministerstvo aktívne spolupracujú so zriaďovateľmi škôl, jednotlivými základnými a strednými školami či s komunitnými centrami.

„Spoločným cieľom je poskytnúť dostatok informácií a pomoc so samotným procesom registrácie všetkým, ktorí to potrebujú. Okrem fyzickej podpory v jednotlivých regiónoch sa žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu stále obrátiť aj na pracovníkov nášho call centra," uzavrel projektový manažér Digitálnej koalície Pavol Šedo.