Tendenciu nedôverovať parlamentu majú tri štvrtiny Slovákov. Dôveru voči slovenskému zákonodarnému orgánu má 17 percent.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktorý bol realizovaný v júni 2023. Vláde na Slovensku dôveruje 19 percent opýtaných, nedôveru voči nej vyjadrilo 73 percent respondentov.

Pozitívny postoj k Únii

V rámci Európskej únie má tendenciu dôverovať národným vládam bezmála tretina respondentov, tendenciu nedôverovať 63 percent opýtaných. EÚ dôveruje 44 percent Slovákov, sklon nedôverovať Únii má bezmála polovica respondentov, ide o 47 percent z nich.

V priemere EÚ má tendenciu dôverovať jej 47 percent jej obyvateľov, a tendenciu nedôverovať 45 percent obyvateľstva Únie. EÚ vníma pozitívne 36 percent opýtaných zo Slovenska, v priemere EÚ je to 45 percent obyvateľstva.

Traja z desiatich Slovákov Úniu vnímajú negatívne (priemer EÚ je 18 percent) a neutrálny postoj voči Únii má 33 percent respondentov zo Slovenska, v rámci EÚ je to o štyri percentá viac.

Vo všetkých členských štátoch EÚ jej pozitívne vnímanie prevažuje nad negatívnym. Podporu jednotnej európskej mene vyjadrilo 81 percent slovenských respondentov. Jej podpora je v rámci eurozóny na úrovni 78 percent, v prípade Únie ako celku ide o 71 percent.

Čo ľudí najviac trápi

Spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku podporuje 70 percent Slovákov, v rámci EÚ je táto podpora o sedem percent vyššia. Necelá polovica respondentov zo Slovenska je spokojná s reakciou Únie na ruskú inváziu na Ukrajine, európsky priemer je 56 percent.

S reakciou národnej vlády vyjadrili spokojnosť štyria z desiatich Slovákov, v rámci EÚ je to 54 percent respondentov. Poskytovanie humanitárnej pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou podporuje viac ako 80 percent slovenských respondentov, medzi obyvateľstvom EÚ je táto podpora 88 percent.

Na Slovensku je podpora prijímania ľudí utekajúcich pred vojnou do EÚ na úrovni 78 percent, čo je o osem percent menej než priemer EÚ. Viac ako osem z desiatich Európanov je toho názoru, že EÚ by mala čo najskôr znížiť svoju závislosť od ruských zdrojov energie, na Slovensku si to myslí 57 percent respondentov.

Za najdôležitejší problém, ktorému EÚ momentálne čelí, považuje 36 percent Slovákov medzinárodnú situáciu. Štvrtina respondentov označovala ako najdôležitejší problém aj rastúce ceny, infláciu a životné náklady a 22 percent zaň považuje dodávky energií.

Medzi Európanmi dominovala odpoveď: rastúce ceny, inflácia a životné náklady, za jeden z najdôležitejších problémov, ktorým Únia aktuálne čelí, ich považuje 27 percent z nich. Nasledovala medzinárodná situácia, ktorú označila štvrtina respondentov, 24 percent opýtaných v rámci EÚ uviedlo aj prisťahovalectvo a 22 percent odpovedalo, že je to životné prostredie a zmena klímy.