Asi pred 25 rokmi odletela skupina manažérov Telecom Italia do Kalifornie, aby sa stretli so spoluzakladateľom Apple Stevom Jobsom. Mali odvážny plán kúpiť technologickú spoločnosť v čase, keď sa snažila presadiť sa proti konkurentom ako International Business Machines. Informuje o tom agentúra Bloomberg.

Niekdajší taliansky telekomunikačný monopol dosiahol vrchol, keď sa z hľadiska tržieb umiestnil ako šiesta najväčšia telefónna spoločnosť na svete. Bol ohodnotený na približne 90 miliárd eur, mal minimálny dlh, vlastnil podiely v desiatkach technologických skupín po celom svete a zamestnával viac ako 120-tisíc ľudí.



Dnes je zaťažený dlhom viac ako 30 miliárd eur, mimo svojho domáceho trhu ovláda iba jednu spoločnosť – brazílskeho telefónneho operátora. Zamestnáva už iba tretinu niekdajšej pracovnej sily. Čo sa stalo s touto kedysi sľubnou telekomunikačnou spoločnosťou?

Jobs Talianov odmietol

Vráťme sa do roku 1998. Predseda predstavenstva Telecom Italia Gian Mario Rossignolo rýchlo vyslal svoj tím, aby sa stretol s S. Jobsom v centrále Apple v Cupertine. Skupina prišla pripravená s „podrobným plánom na kúpu Apple“. S. Jobs však Talianov odmietol a tvrdil, že už má dohodu s niekým iným.

O rok neskôr taliansku spoločnosť kúpila skupina podnikateľov vedená Robertom Colaninnom, teraz generálnym riaditeľom výrobcu Vespa Piaggio, čo bolo doteraz najväčšie nepriateľské prevzatie v Európe. Investori zaplatili približne 50 miliárd eur, pričom najmenej polovicu tejto sumy financovali pôžičkami.

To ponechalo Telecom Italia na vedľajšej koľaji, pretože európski rivali sa pustili do intenzívnej konsolidácie. V uplynulých rokoch došlo k poklesu tržieb a ziskov, ktoré sa za posledné desaťročie znížili takmer na polovicu, keďže dlh spoločnosti neustále narastal.

Minulý rok Telecom Italia vygeneroval príjmy vo výške len približne 16 miliárd eur v porovnaní s približne 26 miliardami v roku 2012. V rovnakom období sa upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou prepadol na 5,9 miliardy eur z takmer 11 miliárd.



Hovorca Telecom Italia sa k situácii odmietol vyjadriť.

Cenová vojna

Skutočné korene problémov spoločnosti však spočívajú v domácom talianskom telekomunikačnom prostredí. Krajina má jeden z najkonkurencieschopnejších trhov na svete. Mesačné predplatné služieb pevných liniek, ktoré zvyčajne zahŕňajú neobmedzený internet, môže stáť len 20 až 25 eur, čo je približne štvrtina toho, čo platí väčšina amerických spotrebiteľov.

Konkurencia sa v posledných rokoch ešte viac vyostrila, keď prišli noví hráči – najmä francúzska Iliad. Na taliansky mobilný trh vstúpila v roku 2018, pričom vyvolala totálnu cenovú vojnu. Telecom Italia sa tak dostal do nezávideniahodnej pozície. Nedokáže sa vyrovnať s celým dlhom nahromadeným za posledných 25 rokov. A s rastúcimi úrokovými sadzbami je potreba predať celú sieť ešte naliehavejšia.

V posledných mesiacoch sa o Telecom Italia zaujíma americká private equity firma KKR, ktorá sa ukázala ako predbežný víťaz s najvýhodnejšou ponukou. V hre je ale aj štátna pôžička Cassa Depositi e Prestiti – v podstate vládny investičný nástroj, ktorý by mal pomôcť dostať operátora z najhoršieho.



V exkluzívnych rozhovoroch s Telecom Italia je však americká firma. Predstavenstvo operátora udelilo generálnemu riaditeľovi Pietrovi Labriolovi mandát na hľadanie vylepšenej záväznej ponuky s KKR do 30. septembra. To všetko zrejme smeruje k finalizácii dohody, ktorá by spoločnosti zlepšila vyhliadky do budúcnosti.



Pravdepodobný obchod by sa mal uskutočniť za 23 miliárd eur, informovali Bloomberg ľudia oboznámení s touto záležitosťou. O vstupe do KKR rokuje pritom aj Abu Dhabi Investment Authority.

Francúzska dilema

Zostáva však niekoľko prekážok. Rím má právo vetovať dohody týkajúce sa strategických aktív. Je tu aj snaha vlády chrániť 40-tisíc zamestnancov Telecom Italia. Predaj siete vyzerá ešte zložitejšie vzhľadom na silný odpor najväčšieho akcionára Vivendi. Francúzska mediálna skupina opakovane varovala, že neprijme žiadnu ponuku pod 30 miliárd eur.

„Budúcnosť Telecom Italia bude teraz spojená najmä s jej schopnosťou byť agilnejšou a prilákať nových zákazníkov výnosnejšími službami,“ povedala generálna riaditeľka Open Gate Italia Laura Rovizziová.



S toľkými otáznikmi v prípade Telecom Italia existuje zrejme len jediná istota. Operátor sa už nikdy nebude pokúšať kúpiť Apple.