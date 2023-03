Technológia schopná nasať z ovzdušia emisie uhlíka si bude vyžadovať viac energie, než spotrebujú všetky domácnosti sveta dokopy. Iba vtedy by totiž dokázala prispieť k dosiahnutiu globálnych klimatických cieľov, píše agentúra Bloomberg.

K tomuto záveru vo svojom budúcom energetickom scenári dospel ropný gigant Shell. Do štúdie zahrnul aj priame zachytávanie z ovzdušia, v rámci ktorého dochádza k filtrovaniu oxidu uhličitého (CO2) zo vzduchu tak, aby ho bolo možné trvalo a bezpečne uskladniť. Ide o jeden z dvoch hlavných spôsobov zachytávania tohto skleníkového plynu. Tým druhým je jeho zachytávanie ešte predtým, ako opustí komín.

Aj napriek tomu, že väčšina krajín sveta prijala ciele v oblasti nulových emisií, budú vlády musieť urobiť niekoľko veľkých zmien, ak chcú obmedziť globálne otepľovanie pod úroveň dvoch stupňov Celzia. Iba tak sa totiž planéta vyhne tým najhorším vplyvom zmeny klímy. Splniť tento cieľ si však bude vyžadovať viac, než len zníženie spotreby fosílnych palív v prospech obnoviteľných zdrojov či batérií. Potrebné bude aj rozšírenie technológií na zachytávanie CO2.

Priame zachytávanie je ešte stále iba v plienkach, no jedného dňa by mohlo ísť o kľúčový klimatický nástroj. Jeho nevýhodou je však to, že je energeticky nesmierne náročné. Ako veľmi? Povedzme, že by to bolo rovnaké, ako keby sme postavili a zapli obrovskú klimatizáciu, ktorá by ochladzovala celú zemskú atmosféru.

Podľa scenára, kde sa svetu podarí obmedziť globálne otepľovanie v súlade s cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy, by si zachytávanie zo vzduchu v roku 2100 vyžadovalo takmer 66 exajoulov (EJ). To je podľa správy Shell viac energie, než dovtedy budú na vykurovanie a svietenie spotrebovávať všetky domácnosti sveta dohromady.

Toto množstvo energie by umožnilo strojom na nasávanie uhlíka zachytiť viac než päť miliárd ton CO2 ročne. Ak by k tomu došlo, svet by do roku 2100 dokázal spomaliť globálne otepľovanie na 1,24 stupňa Celzia.

Aj napriek tomu, že je technológia ešte iba vo svojich počiatkoch, je o ňu už teraz obrovský záujem. Klimatický zákon z dielne amerického prezidenta Joea Bidena poskytuje významné dotácie, ktoré by odvetviu mohli pomôcť pokročiť. Americký ropný gigant Occidental Petroleum už začal s výstavbou najväčšieho závodu na odstraňovanie uhlíka na svete.