Taiwan musí byť tento rok v pohotovosti pred možným ,,náhlym vstupom" čínskej armády do oblastí v blízkosti taiwanského územia, upozornil v pondelok taiwanský minister obrany Čchiou Kuo-čeng, informuje Reuters.

Čína v uplynulých rokoch zvýšila vojenské aktivity v Taiwanskom prielive, pričom jej lietadlá prakticky denne prenikajú do taiwanskej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ).

Taiwan však zatiaľ nezaznamenal incident, pri ktorom by čínska armáda vstúpila do jeho priľahlej zóny. Ide o pásmo široké 24 námorných míľ (44,4 kilometra) od taiwanského pobrežia.

Zámienky na vstup

Minister obrany v parlamente povedal, že Tchaj-pej zvýšil vojenskú spoluprácu s Washingtonom, čo sa Pekingu nepáči. Čínska armáda si preto môže nájsť zámienky na vstup do oblastí v blízkosti taiwanského vzdušného priestoru a teritoriálnych vôd. Dodal, že čínske sily môžu ,,náhle vstúpiť" do taiwanskej priľahlej zóny a priblížiť sa k teritoriálnym vodám, ktoré predstavujú pásmo široké 12 námorných míľ od pobrežia.

,,To, že o tom hovorím tento rok znamená, že sa na to pripravujú... Pri pohľade do budúcnosti by použili silu, ak by naozaj museli," uviedol Čchiou.

Peking sa podľa jeho slov snaží ,,robiť problémy pod určitými zámienkami". Medzi ne môžu patriť i návštevy zahraničných predstaviteľov na Taiwane, či vojenská spolupráca s inými krajinami.

Nezávislá vláda

Minister povedal, že čínska armáda denne vysiela smerom k Taiwanu približne desať lietadiel alebo lodí, pričom niektoré z nich prekročia aj stredovú líniu - neoficiálnu, no kedysi do značnej miery dodržiavanú hranicu, ktorá vedie stredom Taiwanského prielivu oddeľujúceho Taiwan a Čínu.

Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, Čína ho však stále považuje za súčasť svojho územia. Komunistická vláda v Pekingu vlani pohrozila, že nebude tolerovať ,,separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylúčila ani vojenský zásah na ostrove.

Taiwanská demokraticky zvolená vláda tvrdí, že iba obyvatelia Taiwanu majú právo rozhodovať o svojej budúcnosti.