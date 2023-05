Talianska vláda sa obáva, že rozhodnutie Európskej únie, ktoré od roku 2035 prakticky znemožňuje predaj nových áut na naftu a benzín, povedie v Taliansku k zániku zhruba 70-tisíc pracovných miest.

Podľa talianskych médií to povedal taliansky vicepremiér a minister zahraničia Antonio Tajani. Zároveň varoval pred fundamentalizmom pri riešení klimatických otázok. Rozhodnutie EÚ ohľadom áut so spaľovacími motormi označil za ničivé.

Tajani podľa agentúry APA varoval pred reálnym nebezpečenstvom deindustrializácie automobilového sektora, ktorý má pre taliansku ekonomiku zásadný význam. Vyzval na zavedenie všetkých možných ochranných opatrení a na oživenie a rozvoj automobilového sektora.

Podľa údajov odvetvového združenia Anfia zamestnáva taliansky automobilový priemysel priamo či nepriamo cez 270-tisíc ľudí a podieľa sa viac ako piatimi percentami na HDP Talianska. Anfia tiež uvádza, že predaj áut s plne elektrickým pohonom v Taliansku vlani klesol o 27 percent a že jeho podiel na talianskom trhu s novými vozidlami predstavoval necelé štyri percentá.

Proti odchodu od spaľovacích motorov vedie aktívnu kampaň taliansky minister dopravy Matteo Salvini. Ten poďakoval zhruba 100-tisíc Talianov, ktorí v priebehu niekoľkých dní podpísali petíciu proti tomuto odchodu, píše APA.

Salvini sa stavia aj proti plánovanej prísnejšej emisnej norme Euro 7, ktorá by mala v roku 2035 začať platiť pre osobné automobily. Tento mesiac uviedol, že Taliansko a jeho spojenci majú dostatok síl na to, aby túto normu zablokovali. Minulý týždeň osem členských krajín EÚ zaslalo do Bruselu spoločný dokument, v ktorom pripravovanú emisnú normu Euro 7 silne kritizujú a označujú navrhované pravidlá za nerealistické.