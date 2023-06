Turínsky súd prijal žiadosť rodiny Elkannových o pozastavenie dedičského prípadu. Bloomberg informuje, že proti sebe stoja šéf firmy Stellantis a Ferrari John Elkann a jeho matka Margherita Agnelli. Tá po smrti svojho otca Gianniho najskôr súhlasila s rozdelením majetku a s tým, že si otec za svojho hlavného nástupcu vybral Margheritinho prvorodeného syna Johna. Teraz to spochybňuje.

Napriek tomu, že dostala aktíva vo vtedajšej hodnote 1,3 miliardy dolárov, je presvedčená, že mala získať viac. Gianni Agnelli bol najvýznamnejším talianskym povojnovým priemyselníkom a svojho času najbohatším človekom v krajine. Vybudoval obrovské impérium, keď ako hlavný vlastník automobilky Fiat kontroloval viac ako štyri percentá talianskeho HDP. Do rodinného portfólia dnes padajú aj také svetoznáme značky ako Ferrari, futbalový tím Juventus Turín či týždenník The Economist. J. Elkann drží väčšinu vo firme Dicembre, kam sa sústreďuje celý rodinný majetok.

Margherita je posledným žijúcim dieťaťom Gianniho Agnelliho a Marelly. Vyhlásila však, že dedičské zmluvy, ktoré ju fakticky odrezali od vplyvu na rodinný podnik, nie sú platné, pretože Marella mala v čase svojej smrti legálny pobyt v Taliansku, nie vo Švajčiarsku, ako sa v tom čase uvádzalo v oficiálnych dokumentoch. Marella Agnelliová zomrela v roku 2019 vo veku 91 rokov. Ak by Margherita Agnelliová dokázala, že formálne bydlisko jej matky bolo v Taliansku a nie vo Švajčiarsku, mohlo by to zmeniť ustanovenia o celom dedičstve.



Súd v utorok rozhodol, že prípad by mal byť pozastavený až do ukončenia procesu, ktorý v súčasnosti prebieha vo Švajčiarsku. Turínsky súd zároveň zamietol žiadosť Elkannových o úplné zamietnutie konania v Taliansku a presun celého prípadu do Švajčiarska.



Margherita Agnelli už strávila viac ako desať rokov napádaním vôle svojho otca a tvrdila, že dedičstvo myslí len na tri deti z jej prvého manželstva, Johna, Lapa a Ginevru Elkannových. Margherita má ďalších päť detí z druhého manželstva s bývalým manažérom Fiatu Sergem de Pahlenom.



Hovorca Elkannových odmietol záležitosť komentovať. Zástupca Margherity sa tiež odmietol vyjadriť.