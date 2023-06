Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyzvala parlament, aby sa zapojil do diskusie o účasti Talianska na projekte tzv. Novej hodvábnej cesty. Čínsky projekt, známy tiež ako Belt and Road Initiative (BRI), má spojiť Čínu s Áziou, Európou a ďalšími regiónmi a počíta s veľkými výdavkami do infraštruktúry. S rozhodnutím bývalej vlády pripojiť sa k iniciatíve Meloniová v roku 2019 ešte ako opozičná politička nesúhlasila.

V stredu opakovala svoje skoršie vyjadrenie, že s Čínou je možné rozvíjať vynikajúce vzťahy aj bez účasti na projekte. Zdôraznila pritom, že k tejto otázke je potrebné pristupovať citlivo a s rešpektom.

Taliansko je jedinou významnou západnou krajinou, ktorá sa pripojila k iniciatíve BRI. Meloniová v máji oznámila, že zvažuje opustenie tohto projektu, definitívne rozhodnutie doteraz nepadlo.

Platnosť dohody vyprší v marci 2024 a bude automaticky obnovená, pokiaľ jedna zo strán neinformuje druhú, že odstupuje, a to najmenej tri mesiace vopred. Pristúpenie Talianska k iniciatíve narazilo v roku 2019 na ostrú kritiku z Washingtonu aj Bruselu.