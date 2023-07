Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok opäť zvýšila úrokové sadzby. V poradí už deviate zvýšenie, tentokrát na hranicu 4,25 percenta, ostro skritizoval politik talianskeho Senátu Maurizio Gasparri.

Gasparri, člen strany Forza Italia, v príspevku na sociálnej sieti Twitter napísal, že prezidentka ECB Christine Lagardová „musí byť odvolaná“. Napriek tomu, že Gasparriho vyjadrenia nereflektujú oficiálny vládny postoj, v Taliansku čoraz viac silnejú hlasy voči krokom ECB, informuje agentúra Bloomberg.

Tamojší minister zahraničných vecí Antonio Tajani povedal, že ďalšie zvýšenie sadzieb by mohlo byť chybou, ktorá môže viesť k ekonomickému prepadu. „Úrokové sadzby ohrozujú podniky a rodiny, takisto zvyšujú riziko recesie,“ uviedol Tajani.

Christine Lagardová po štvrtkovom zvýšení úrokových sadzieb poukázala na zhoršujúce sa ekonomické vyhliadky eurozóny. To by mohlo znamenať, že ECB si dá na istý čas od zvyšovania úrokov pauzu, k ich zníženiu však tak skoro určite nedôjde. Isté navyše nie je ani to, že ECB v septembri nepristúpi k ďalšiemu zvýšeniu, ak to bude nutné.