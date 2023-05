Taliansko a jeho spojenci v Európskej únii vrátane Česka majú dostatok síl na to, aby zablokovali pravidlá emisnej normy pre motorové vozidlá Euro 7. Novinárom to povedal taliansky minister dopravy Matteo Salvini. Norma Euro 7 v súčasnej navrhovanej podobe by mala od roku 2025 okrem iného obmedziť splodiny oxidov dusíka a pevných častíc vypúšťaných do ovzdušia, a to nielen z výfukov, ale aj z pneumatík a bŕzd.

„Taliansko má spoločne s Francúzskom, Českou republikou, Rumunskom, Portugalskom, Slovenskom, Bulharskom, Poľskom a Maďarskom dostatok síl, aby tento skok do tmy zablokovala,“ povedal Salvini na konferencii predajcov automobilov vo Verone. „Teraz sme blokačnou menšinou, ale chceme sa stať väčšinou,“ dodal podľa agentúry Reuters.

Príliš prísna norma

Norma Euro 7 bude podľa expertov znamenať koniec výroby cenovo dostupných malých áut. Návrh podľa ich skoršieho vyjadrenia neposkytuje automobilkám dostatočný čas, aby si mohli naplánovať vývoj nových vozidiel, nainštalovať zodpovedajúce technológie, hľadať dodávateľov a preškoliť zamestnancov.

Krajiny EÚ a zákonodarcovia plánujú tento rok rok rok rok rokovať o navrhovaných právnych predpisoch, ktoré sa majú od júla 2025 vzťahovať na osobné a dodávkové automobily a o dva roky neskôr na autobusy a nákladné autá. Podľa Salviniho, ktorý je v talianskej pravicovej vláde predsedom koaličnej strany Liga, je navrhovaná emisná norma jednoznačne zlá a nepomáha ani z hľadiska ochrany životného prostredia.

Európske automobilky sa navrhovanej emisnej norme bránia, je podľa nich príliš nákladná, uponáhľaná a zbytočná. Európska komisia tvrdí, že prísne pravidlá sú potrebné na zníženie škodlivých emisií a tiež aby sa neopakoval škandál okolo falšovania testov emisií v automobilke Volkswagen.