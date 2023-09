Taliansko predá majetok zhruba za 21 miliárd eur, čo zodpovedá minimálne jednému percentu hrubého domáceho produktu krajiny. Rím sa tak snaží udržať pod kontrolou štátny dlh. Podľa agentúry Reuters to vyplýva z dokumentu talianskeho ministerstva financií. Predaj aktív je naplánovaný na roky 2024 až 2026.

Plán je súčasťou snahy premiérky Giorgii Meloniovej udržať na uzde dlh, ktorý je druhý najväčší v eurozóne v pomere k HDP. Vďaka plánovanému predaju majetku by sa mal podiel dlhu na HDP do roku 2026 znížiť z tohtoročných 140,2 na 139,6 percenta. Bez plánov predaja by dlhová záťaž pravdepodobne vzrástla, uviedlo ministerstvo.

Minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti v dokumente uviedol, že predaj podielov sa bude týkať spoločností, na ktoré sa vzťahujú privatizačné záväzky už dohodnuté s Európskou komisiou. Napríklad sa tak očakáva, že znovu pôjde do privatizácie banka Monte dei Paschi di Siena, ktorú v roku 2017 zachránili sumou 5,4 miliardy eur daňoví poplatníci.

Taliansko predá aj akcie spoločností, v ktorých podiel ministerstva financií „presahuje mieru potrebnú na zachovanie primeranej súdržnosti a jednoty strategického smerovania“, dodal Giorgetti. Žiadne ďalšie podrobnosti k tomu neuviedol.

Talianská vláda ale má podľa Reuters na konte množstvo nesplnených privatizačných cieľov. Napríklad v roku 2018 sa vtedajší premiér Giuseppe Conte zaviazal, že do konca nasledujúceho roka získa približne 18 miliárd eur z predaja majetku, aby pomohol znížiť dlh a upokojiť investorov. Plán sa ale neuskutočnil.