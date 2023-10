Taliansko čoraz naliehavejšie lobuje u svojich partnerov v Európskej únii, aby schválili flexibilnejšie rozpočtové pravidlá, keďže úroky z jeho dlhopisov stúpajú.

Rím sa obáva, že odklon od jeho výdavkových cieľov pre rok 2024 povedie k disciplinárnemu konaniu v Bruseli. Informuje Reuters.

Vláda Giorgie Meloniovej sa obzvlášť obáva toho, že budúce účtovné predpisy Eurostatu, štatistického úradu EÚ, by mohli zvýšiť fiškálny deficit Talianska v roku 2024, uviedli tri zdroje z kabinetu, ktoré nechceli byť menované.

Deficity sa v troch rokoch nafúkli

Fiškálne pravidlá bloku boli pozastavené od roku 2020 v dôsledku pandémie. Na budúci rok však začnú opäť platiť s dodatkami, o ktorých teraz rokujú vlády EÚ. Taliansko sa v rámci rokovaní snaží, ako boli čo najmiernejšie. Podľa zdrojov má najnovší taliansky návrh ochrániť Rím pred revíziou nákladných daňových úľav na takzvané zelené domácnosti.

Taliansko ich už totiž zahrnulo do minulých rozpočtov, čím sa jeho deficity v troch rokoch, keď boli pozastavené fiškálne pravidlá, nafúkli. Eurostat však môže na základe technických účtovných kritérií rozhodnúť, že by sa mali presunúť do roku 2024 a neskôr. To zníži deficity Ríma za uplynulé roky a zvýši ich v rokoch, keď sa vrátia fiškálne pravidlá.

V takom prípade by ich Taliansko takmer určite porušilo, preto Rím navrhuje, aby potenciálne revízie Eurostatu považovali iba za „relevantný faktor“, aby sa vyhol disciplinárnemu konaniu.

Čo navrhuje Brusel

Komisia sa zatiaľ nevyjadrila k návrhom jednotlivých krajín na reformu Paktu stability a rastu. Brusel navrhuje zamerať fiškálnu konsolidáciu na čisté primárne výdavky bez diskrečných fiškálnych príjmov, nákladov na úroky a cyklických výdavkov na podporu v nezamestnanosti.

Rozhodnutie Komisie, že taliansky rozpočet na rok 2024 nie je v súlade s pravidlami EÚ, by pravdepodobne zvýšilo tlak na dlh Ríma, ktorý je druhý najväčší v eurozóne, po gréckom dlhu.

Zvýšenie cieľa pre deficit

Rozpočtový rámec Talianska, schválený kabinetom 27. septembra, zahŕňa zvýšenie cieľa pre deficit na 4,3 percenta HDP z predchádzajúcich 3,7 percenta HDP a jeho návrat pod strop EÚ na úrovni troch percent HDP až v roku 2026.

Trhy tento plán zle prijali, pričom ostro sledovaný rozdiel medzi výnosmi talianskych 10-ročných dlhopisov a ekvivalentných nemeckých dlhopisov v pondelok presiahol 208 bázických bodov, čo je najviac od januára.