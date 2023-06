Dvaja talianski výskumníci, ktorí pracovali na projekte na premenu starých áut so spaľovacím motorom na hybridy so solárnym pohonom, zomreli. Ide o prominentnú odborníčku z Národnej rady pre výskum v Taliansku Mariu Vittoriu Pratiovú (66) a študenta inžinierstva Fulvioa Filacea (25), pričom k výbuchu prototypu vozidla došlo počas skúšobnej jazdy. Projekt ekologickej dopravy inžinierov na univerzite v Salerne bol financovaný zo strany EÚ. O nešťastnej udalosti informovali noviny Financial Times.

Výskumníci sa usilovali vyvinúť súpravu, ktorá by skutočne bola uvedená na trh. Majiteľom vozidiel by umožnila ich staré autá premeniť na hybridy so solárnym pohonom. Táto myšlienka sa však ešte musí ukázať ako technologicky alebo komerčne životaschopná. Medzi rokmi 2017 a 2023 dostal taliansky projekt Life-Save z programu EÚ Life, environmentálneho a klimatického fondu určeného na podporu startupov v oblasti čistých technológií, približne 1,8 milióna eur.

Talianska rada pre výskum uviedla, že začala interné vyšetrovanie s cieľom nájsť „príčiny závažnej nehody“ a zároveň spolupracuje s políciou, ktorá vedie vlastné vyšetrovanie. „Strata dvoch životov za takýchto dramatických okolností hlboko zasiahne vedeckú komunitu v každej časti Talianska,“ uvádza sa vo vyhlásení rady. Projekt Life-Save sa pokúšal vyvinúť technológiu, ktorá by majiteľom vozidiel poskytla cenovo dostupné prostriedky na premenu starých áut na vozidlá menej znečisťujúce životné prostredie bez toho, aby ich majitelia museli znášať všetky náklady na nákup nových hybridných áut, uvádza sa v projektových materiáloch.

Pôvodný výskum tejto myšlienky sa začal na univerzite v Salerne pod vedením profesora Gianfranca Rizza, financovalo ho talianske ministerstvo školstva. Vedci si následne patentovali svoju technológiu a presťahovali sa do priestorov spoločnosti s názvom eProInn. Pri vývoji prototypu sa firma spojila s talianskym výrobcom solárnych panelov Solbian a niekoľkými talianskymi výrobcami automobilových komponentov. Po nehode Life-Save z úcty k zosnulým kolegom pozastavila aktivity na svojej webovej stránke.