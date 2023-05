Vývozy Talianska do Číny sa za menej než rok strojnásobili. Vo februári dosiahli úroveň tri miliardy eur, čo oproti januáru predstavuje nárast o 137 percent. Pre porovnanie, v januári 2022 Taliansko do Číny vyviezlo tovar zhruba za jednu miliardu eur. Problémom je, že ani odborníci nevedia tento nárast vysvetliť, píše agentúra Bloomberg.

Už za normálnych okolností by išlo o veľmi náročnú úlohu. V čase ruskej vojny a zmien v dodávateľských reťazcoch ide o úplnú záhadu.

Do úvahy treba v prvom rade zobrať politickú situáciu. Taliansko je jedinou krajinou G7, ktorá sa zapojila do čínskej iniciatívy „Jedno pásmo, jedna cesta“, známej aj ako nová hodvábna cesta.

Ekonomické výhody tohto spojenectva sú však obmedzené. Talianska premiérka Giorgia Meloniová navyše Spojeným štátom naznačila, že túto kontroverznú dohodu do konca roka stiahne.

Väčšinu talianskych vývozov do Číny tvoria lieky. Konkrétne „medikamenty pozostávajúce zo zmiešaných a nezmiešaných produktov na terapeutické či profylaktické účely, v nameraných dávkach“.

Vývozy tohto druhu výrobkov dosiahli vo februári hodnotu 1,84 miliardy eur. Rok predtým to bolo 98,5 milióna eur.

Talianske médiá špekulujú, že za nárast môže dopyt Číny po látke UDCA, ktorú obsahuje väčšina liekov na pečeň. Údajne má pomáhať s prevenciou covidu. Keď Peking náhle zrušil stratégiu nulového covidu, vírus sa začal nekontrolovateľne šíriť krajinou.

Zdá sa, že väčšina čínskeho obyvateľstva dostala covid v období od decembra do januára. V čase nárastu vývozov tým pádom mali byť už zdraví.

Okrem toho, talianska firma Industria Chimica Emiliana, ktorá je najväčším svetovým výrobcom UDCA, má ročné príjmy okolo 300 miliónov eur. Je to iba zlomok z celkovej úrovne vývozov do Číny. Údaje, ktorými disponuje Čína, však nevykazujú známky masových dodávok liekov. Dopyt po UDCA teda nárast vývozov nevysvetľuje.

Jednou z príčin by ešte mohol byť presun regionálneho obchodu. „Väčší výrobcovia liekov z Talianska dodávajú (Číne) toľko talianskych výrobkov, koľko vedia. Niektoré možno do Talianska dovážajú výrobky z Nemecka či iných krajín EÚ, aby ich následne vyviezli do Číny,“ vysvetlil riaditeľ poradenskej firmy Eurasia Group Peter Ceretti.

Na nárast vývozov vo svojom príspevku na Twitteri poukázal aj hlavný ekonóm Inštitútu pre medzinárodné financie Robin Brooks. Podľa neho zaň môže dopyt po liekoch na pečeň s UDCA, ktorými Číňania kompenzujú chýbajúce západné vakcíny proti covidu.

Italy's export surge to China

1. Last week we flagged a big rise in Italian exports to China. Here's the story. Without western vaccines, China's consumers are buying a generic liver drug made in Italy that's rumored to prevent COVID. Big thanks to @bancaditalia and @p_ceretti... pic.twitter.com/mlHnJXF6tL