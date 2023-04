Globálne otepľovanie ohrozuje lyžiarske strediská po celom svete. Klimatológ SHMÚ Pavol Faško v rozhovore pre TREND uviedol, že najmä v oblastiach s nižšou nadmorskou výškou môže byť nedostatok snehovej pokrývky očividný a každoročný. Neistá je napríklad aj budúcnosť niektorých talianskych lyžiarskych stredísk.

Peniaze vyhodené do vzduchu

Prevádzkovatelia obľúbeného strediska Monte Cimone počas tejto sezóny prišli až o 40 percent pôvodne plánovaných príjmov. Nepríjemný scenár nepomohla odvrátiť ani investícia 5 miliónov eur do umelého zasnežovania, informovala o tom agentúra Reuters.

Peniaze investované do technológie vraj možno z veľkej časti považovať za „vyhodené“ do vzduchu.

Aj snežné delá totiž potrebujú mrazivé počasie, aby kvapôčky, ktoré vypúšťa do ovzdušia, dopadli na zem vo forme snehu. Do polovice januára však teplota do mínusových hodnôt neklesla.

„Lyžiarske vleky boli zatvorené, lyžiarski inštruktori a sezónni pracovníci nemali čo robiť a my sme prišli o 40 percent príjmov za celú sezónu. Bolo to prvýkrát za 40 rokov, čo sme boli počas vianočných sviatkov zatvorení,“ povedal Luciano Magnani, šéf miestneho konzorcia prevádzkovateľov lyžiarskej turistiky.

Problémom je aj nadmerné sucho

Podľa agentúry Reuters je približne 90 percent talianskych zjazdoviek závislých od umelého zasnežovania. V prípade Rakúska ide o 70 percent, vo Švajčiarsku je to 50 percent a vo Francúzsku 39 percent.

Okrem toho, rastúce teploty v Európe so sebou prinášajú aj nadmerné sucho. Taliansko si tak nemôže dovoliť milióny kubických metrov vody, ktoré každoročne spotrebuje pri zasnežovaní.

Spotreba energie pri umelom zasnežovaní takisto nie je zanedbateľná. Výkon potrebný na zabezpečenie umelého zasnežovania všetkých alpských stredísk v Európe by sa rovnal ročnej spotrebe 130-tisíc štvorčlenných rodín, uviedol geológ a ochranár prírody Mario Tozzi.

Strediská stoja na rázcestí

Agentúra Reuters pripomína, že lyžiarsky priemysel stojí pred vážnym rozhodnutím – buď bude za lyžiarske strediská bojovať v nádeji, že technologický pokrok pomôže prekonať vplyv rastúcich teplôt alebo zmeniť obchodný model a hľadať alternatívne zdroje príjmov z cestovného ruchu.

Zatiaľ čo klimatológovia a dokonca aj Bank of Italy navrhujú druhý spomenutý postup, väčšina prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk vzdoruje.