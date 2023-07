Talianska vláda sa rozhodla obmedziť prístup k dávkam v hmotnej núdzi, čím vyvolala v krajine protesty. Približne 170-tisíc domácností od augusta nebude dostávať tzv. občiansku mzdu, teda príspevok na zmiernenie chudoby. Na základe rozhodnutia vládneho kabinetu premiérky Giorgie Meloniovej sa má občiansky príjem v budúcnosti vyplácať len domácnostiam, v ktorých žijú neplnoleté a zdravotne postihnuté osoby, ako aj ľudia nad 64 rokov.

Nárast chudoby a plány na pozastavenie dávok

Podľa vládnych zdrojov sa v období od augusta do septembra pravdepodobne pozastaví vyplácanie dávky ďalším 80-tisícom rodinám. Poradenská spoločnosť Censis uviedla, že v roku 2021, teda v období s najnovšími dostupnými údajmi, žilo v chudobe viac ako 1,9 milióna talianskych domácností, čo predstavovalo 7,5 percenta ich celkového počtu. Chudoba celkovo postihovala 5,6 milióna ľudí alebo 9,4 percenta populácie, o jeden milión viac ako v roku 2019. Z nich žilo asi 44 percent na juhu Talianska alebo na ostrovoch. Vlani situáciu ešte zhoršila vysoká inflácia, ktorá spôsobila prudký nárast cien, osobitne potravín.

Občiansky príjem zaviedla v roku 2019 vláda talianskeho expremiéra Giuseppeho Conteho. Najnovšie pozostával z príspevku až 780 eur mesačne pre jednu osobu, zatiaľ čo štvorčlenná rodina dostávala 1 330 eur.

Meloniovej vláda si predsavzala znížiť v najbližších rokoch počet poberateľov dávok o asi 40 percent. Znamenalo by to, že výdavky na občiansky príjem by klesli z vlaňajších viac ako osem miliárd eur o približne tri miliardy. Poberatelia po novom strácajú nárok na dávku, ak odmietnu ponuku zamestnania na aspoň 60 percent plného pracovného času s garanciou minimálnej mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy.

Protesty na juhu Talianska

Škrty v oblasti sociálnej pomoci vyvolali na juhu Talianska protesty. Stovky ľudí, ktorí stratili nárok na minimálny príjem, vtrhli do sídla sociálnej agentúry INPS v Neapole, kde sa dožadovali informácií o nových sprísnených podmienkach na jeho opätovné získanie. Neapol je mesto s najväčším počtom poberateľov občianskeho príjmu. Opoziční politici medzitým varovali pred rizikom výbuchu sociálnej bomby na juhu Taliansku a vládu vyzvali, aby prehodnotila svoje plány.