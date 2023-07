Reklama medzi telenovelami a večernými správami v talianskej televízii zvyčajne popisuje známe domáce scény: párik varí rannú kávu, deti ešte v posteli, pes pobehujúci po kuchyni. Reklamovaným produktom však nebol čistiaci sprej ani domáci spotrebič, ale štátne dlhopisy.



Talianov nebolo treba veľa presviedčať, píše Bloomberg. V čase nulových a dokonca záporných úrokových sadzieb sa hrnuli do toho, aby sa mohli zapojiť do aukcie, čím pomohli vláde získať viac ako 18 miliárd eur. Je to rekordná suma za ponuku talianskeho dlhu ponúknutú retailovým investorom. S úrokovou sadzbou 3,25 percenta, ktorá za dva roky stúpne na štyri, sa dlhopisy nepribližujú k vyrovnaniu talianskej miery inflácie vyššej ako šesť percent, ale pre mnohých spotrebiteľov je to viac ako to, čo sú zvyknutí dostávať od bánk. „Talianske domácnosti sú fascinované revolúciou prechádzajúcej od negatívnych k pozitívnym úrokovým sadzbám,“ hovorí finančný konzultant v Miláne Massimo Famularo. „Kupujú to, čo je inzerované v televízii.“



Iné vlády sa už takisto poučili, pokiaľ ide o malých investorov. Centrálne banky ukončujú svoje programy nákupu dlhopisov a po prudkom náraste výdavkov v období pandémie zostáva štátny dlh nafúknutý. Portugalsko obmedzilo plánovanú emisiu dlhopisov a krátkych zmeniek známych ako zmenky pre inštitucionálnych investorov o takmer deväť miliárd eur po prudkom náraste maloobchodného dopytu. Aj daňové úľavy v Spojenom kráľovstve pomohli vytvoriť tlak na vládne dlhopisy. Belgicko a Chorvátsko rovnako tak vydali dlhopisy zamerané na retailových investorov.

Domáce dlhopisy sú v kurze

Taliani teraz vlastnia takmer 11 percent štátneho dlhu. Údaje ukazujú, že podiely v Portugalsku a Španielsku tiež prudko vzrástli. Očakáva sa, že dáta Európskej centrálnej banky, ktoré budú zverejnené vo štvrtok, ukážu podobný trend na celom kontinente. „Domáci dopyt je niečo, v čom by štátne pokladnice mali vidieť veľkú hodnotu,“ hovorí európsky stratég výskumu ratingov v BofA Global Research Erjon Satko. Domáci investori majú tendenciu držať sa dlhopisov, čo z nich robí stabilnú formu financovania v turbulentných časoch. Medzi Talianmi sú obľúbené niektoré dlhopisy zamerané na maloobchod, napríklad dlhopisy BTP Valore inzerované talianskym ministerstvom financií.



Dlhopisy sa vo väčšine krajín považujú za relatívne bezpečné, pretože dávajú vyšší úrok ako bežné sporiace účty. Jedno- až dvojročné termínované vklady v eurozóne dosahovali v máji v priemere 2,33 percenta, čo je skok nahor z 1,83 z konca roka 2022. Ale stále je to výrazne pod výnosmi štátnych dlhopisov.



Afonso Velez, analytik finančných rizík v Lisabone, hovorí, že požičiavanie peňazí vláde namiesto banke má v sebe aj vlastenecký prvok, najmä pre tých, ktorí vyrastali v tieni európskej dlhovej krízy v roku 2011, keď náklady Portugalska na pôžičky vzrástli nad 13 percent. „Je to dôležitý spôsob, ako môžu portugalskí štátni príslušníci, ako som ja, pomôcť nášmu štátu, aby nebol taký závislý od medzinárodných trhov,“ hovorí.



Rovnako tak talianske ministerstvo sa pokúsilo čo najviac zjednodušiť proces nákupu dlhopisov, aby sa zaistilo, že sa doň môžu zapojiť aj neskúsení investori s malými sumami peňazí na investovanie. Ako zdôraznila nedávna reklamná kampaň vo svojom priamočiarom útoku na city talianskych spotrebiteľov, nákup vládnych dlhopisov je „jednoduchý ako príprava kávy“.