Väčšina domácností na Slovensku si môže tvoriť finančné rezervy a takmer štvrtina si oproti minulému roku finančne polepšila. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho výskumu pre finančno-poradenskú spoločnosť Simplea. Na druhej strane, 40 percent respondentov uviedlo, že sa ich domácnosti darí v porovnaní s minulým rokom horšie.

Väčšina domácností má zdravý pohľad na vytváranie úspor, 83 percent ľudí považuje za správne sporiť si na dôchodok. Tí, čo si pravidelne sporia, v priemere mesačne ušetria 139 eur. Horšie je to podľa výsledkov prieskumu s finančnou gramotnosťou. Len tretina opýtaných si vybrala z troch ponúkaných možností pôžičiek ako najvýhodnejšiu tú, ktorá mala najnižšie uvedenú ročnú percentuálnu mieru nákladov. Pri výbere pritom boli najpresnejší ľudia vo veku 51 až 65 rokov. Alarmujúce je podľa firmy Simplea zistenie, že až 39 percent respondentov s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania vo výskume uviedlo, že na dôchodok nie je potrebné mať nasporenú žiadnu sumu a stačí sa spoliehať na štát.

Respondenti mali možnosť posúdiť, kto by mal mať uzavreté životné poistenie. Asi 87 percent opýtaných by ho odporučilo ľuďom s rizikovými povolaniami, 80 percent rodičom detí a 79 percent tomu partnerovi, ktorý je zdrojom príjmov domácnosti. Len šesť percent opýtaných, pričom najčastejšie išlo o ľudí so základným vzdelaním a v súčasnosti nezamestnaných, nenašlo žiadnu skupinu, ktorá by životné poistenie potrebovala.

Reprezentatívny výskumu pre spoločnosť Simplea v auguste realizovala spoločnosť MindBridge Consulting. Vzorkou bolo tisíc respondentov vo veku 18 až 65 rokov.