Zavedenie štvordňového pracovného týždňa by pre slovenskú ekonomiku nebolo prospešné. Myslí si to takmer polovica respondentov zapojených do prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ 24.

Naopak, takmer 41 percent opýtaných sa domnieva, že by tento krok bol pre našu ekonomiku na prospech. Takmer 10 percent oslovených túto otázku nevedelo posúdiť.

Tí, ktorí si myslia, že by zavedenie štvordňového pracovného týždňa pre slovenskú ekonomiku nebolo prospešné, sú mierne nadpriemerne muži a skôr starší ľudia, najmä vo vekovej skupine od 66 rokov.

Z hľadiska vzdelanosti ide najmä o nízko vzdelaných ľudí bez maturity, v rámci regiónov obyvatelia Žilinského, Trnavského a Prešovského kraja. Tento názor majú najmä voliči strán SNS, Smer-SD a Hlas-SD.

Prieskum sa uskutočnil od 5. do 11. septembra na vzorke tisíc respondentov.