Takmer polovica ľudí vo veku do 40 rokov dúfa, že sa im do dôchodku podarí odísť ešte pred šesťdesiatkou. Vyplynulo to z novej správy Svetového ekonomického fóra. Podľa jej autorov ich priania nemusia zodpovedať realite, píše portál CNBC.

„Odchod do dôchodku v takomto mladom veku zvýši rozdiel medzi našetrenými peniazmi a želanou výškou penzie. Mohlo by to pôsobiť nepriaznivo aj z makroekonomického hľadiska, keďže dôjde k zníženiu miery účasti na pracovnom trhu,“ vysvetľuje WEF.

V posledných rokoch začali mnohé krajiny vrátane Spojeného kráľovstva a Francúzska zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Dôvodom sú malé finančné úspory dôchodcov a vysoké náklady na financovanie penzií, ktoré majú súvis s tým, že sa dnes ľudia dožívajú vyššieho veku.

Z celkových výsledkov prieskumu WEF zahŕňajúceho všetky vekové skupiny vyplynulo, že až 40 percent respondentov by chcelo pracovať aj po dosiahnutí 65 rokov. Pokiaľ ide o finančnú stabilitu, 55 percent ľudí uviedlo, že nemá našetrených dosť peňazí, aby mohli odísť do penzie.

Z výsledkov takisto vyplynulo, že 37 percent respondentov do 40 rokov ešte nepremýšľalo o tom, koľko peňazí budú na dôchodku potrebovať. Respondenti však uviedli, že by im na nevadilo mať nižší príjem ako v súčasnosti. Rozdiel medzi peniazmi, ktoré by si priali mať, a výškou predpokladaného dôchodku je aj napriek tomu vysoký.

Túto priepasť môžu dôchodcovia podľa WEF zmierniť tým, že do penzie odídu o trochu neskôr, začnú viac šetriť či zainvestujú do aktív s vyšším očakávaným výnosom. Najdôležitejšia zo všetkého je obozretnosť, dodali autori správy.