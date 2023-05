Takmer polovica Američanov (48 percent) sa bojí o svoje peniaze uložené v bankách. Vyplynulo to z výsledkov nedávneho prieskumu firmy Gallup, ktorý prebiehal v období od 4. do 25. apríla, informuje spravodajský portál NBC.

Svet financií v súčasnosti čelí najväčšiemu kolapsu bánk od veľkej hospodárskej krízy z roku 2007. V marci 2023 regulačné orgány zatvorili Silicon Valley Bank a Singature Bank po tom, čo z nich vkladatelia začali vo veľkom vyberať svoje peniaze. Minulý týždeň skolabovala aj First Republic Bank.

V rámci prieskumu Gallup vyjadrilo obavy o bezpečnosť svojich peňazí 36 percent demokratov, 55 percent republikánov a 51 percent nezávislých. Zdá sa, že postoj opýtaných súvisí s tým, ako veľmi dôverujú americkej vláde. V septembri 2008, keď bol prezidentom Spojených štátov George W. Bush, sa o svoje financie bálo viac demokratov než republikánov.

Výsledky prieskumu sa líšili aj vzhľadom na dosiahnuté vzdelanie respondentov. O svoje peniaze má strach 36 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí, no až 54 percent ľudí bez diplomu. Podľa Gallupu by to mohlo mať súvis s tým, že Federálna poisťovňa vkladov na vklady do výšky 250-tisíc dolárov poskytuje záruku. Ľudia s nižším vzdelaním o tom nemusia vedieť, preto sú ich obavy vyššie.