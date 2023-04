Takmer dvadsať percent územia Slovenska má potenciál na výstavbu obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Vyplýva to zo štúdie Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), podľa ktorej by na tomto území mohlo stáť približne 24-tisíc veterných turbín, ktoré by dokázali vyprodukovať približne 420 terawatthodín (TWh) energie ročne. V stredu o tom informovali zástupcovia SAPI, Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) a portálu Energie-portal.sk na webinári Slovenskej klimatickej iniciatívy (SKI).

„Bariéry s administratívnymi postupmi bránia rozvoju OZE, o čom hovorí aj samotná vláda a dokumenty ministerstva životného prostredia," uviedol na margo výsledkov štúdie o rozvoji veternej energetiky na Slovensku Boris Valach zo SAPI. Dodal, že SAPI zastáva postoj, že Slovensko by malo využívať aspoň jedno percento tohto potenciálu, ktoré predstavuje 1680 MGh ročne.

Vytýčený cieľ

Ján Mykhalchyk Hradický z Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR konštatoval, že ak chceme dosiahnuť náš vytýčený cieľ, to znamená 55-percentný pokles emisií oxidu uhličitého v porovnaní s rokom 1990, treba sa riadiť takzvanou krivkou marginálnych nákladov na zníženie emisií. Tá predstavuje systematický prístup k znižovaniu emisií s dôrazom na to, aká je ich cena. „Na dosiahnutie cieľov je potrebné napríklad zatvorenie bane Nováky, elektrární Nováky a Vojany, elektrifikácia vozového parku, čiže prechod na elektroautá,“ uviedol J. Hradický.

David Madaj z NIKA podotkol, že popri urýchľovaní povolení pre OZE je nevyhnutné zachovať isté štandardy ochrany životného prostredia tak, aby podpora OZE nešla na úkor životného prostredia.

V roku 2020 pochádzalo 22,1 percenta energie spotrebovanej v EÚ z OZE. Novým cieľom EÚ je do roku 2030 takmer zdvojnásobiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v EÚ, pričom by mali dosiahnuť úroveň 40 percent celkovej spotreby energie. V rámci dekarbonizácie si Slovensko vytýčilo cieľ dosiahnuť 19-percentný podiel OZE do roku 2030, pričom v roku 2020 predstavoval 15 percent.