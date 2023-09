Na severovýchodnom pobreží Long Islandu sa nachádza izolovaný ostrov Plum Island. Podľa miestnych povier práve na tomto mieste vznikla lymská borelióza. Okrem toho má odtiaľ pochádzať aj príšera z Montauku, ktorej telo na brehu Long Islandu našli náhodní okoloidúci. Ľudia zvyknú Plum Island označovať za Zónu 51 východného pobrežia, pretože sa tu nachádza laboratórium, ktoré skúma niektoré z najinfekčnejších patogénov na svete, píše agentúra Bloomberg.

Tajomstvá Plum Islandu

Na západnej strane ostrova sa za masívnymi kovovými dverami nachádzajú ampulky so vzorkami moru hovädzieho dobytka či vírusu slintačky a krívačky, ktorý patrí k najviac obávaným zvieracím nákazám v histórii ľudstva. Čo i len jeden prípad slintačky a krívačky vo voľnej prírode by mohol spôsobiť úhyn celého stáda dobytka a viesť k úplnému zastaveniu medzinárodného poľnohospodárskeho obchodu.

Vírus slintačky a krívačky je navyše veľmi odolný. Dokáže sa ľahko zachytiť na nohaviciach, topánkach či chĺpkoch v nose laboratórnych pracovníkov a uniknúť tak z laboratória. Takto dokáže prežiť aj niekoľko dní.

Americké ministerstvo poľnohospodárstva tvrdí, že jeho objavenie sa v Spojených štátoch by mohlo spôsobiť ekonomické straty až do výšky 200 miliárd dolárov. Plum Island je momentálne jediným miestom v krajine, ktoré môže tento vírus skúmať.

Koniec jednej éry

Počas svojej takmer 70-ročnej histórie stáli vedci z Plum Islandu na čele ochrany nielen amerického poľnohospodárskeho priemyslu, ale aj obyvateľov. Ich práca je tak dôležitá, že sa považuje za otázku národnej bezpečnosti.

Čoskoro však dôjde k vyradeniu laboratória Plum Island Animal Disease Center. Nahradí ho nové miliardové zariadenie v strede Spojených štátov. Zatvorenie centra možno považovať za koniec éry, keď k odhaľovaniu tajomstiev nebezpečných patogénov dochádzalo iba prostredníctvom tajných experimentov ďaleko od centier miest.

V súčasnosti majú vedci k dispozícii HEPA filtre, vzduchové komory a ochranné obleky, ktoré im umožňujú budovať nové laboratóriá prakticky kdekoľvek. Izolovaný Plum Island tak stráca svoje opodstatnenie. Okrem toho jeho prevádzka stojí obrovskú kopu peňazí, pretože ostrov potrebuje mať vlastnú elektrickú sieť či hasičský zbor a každoročne spotrebuje viac než 3,7 milióna litrov nafty.

Samotná údržba ostrova stojí vládu ročne od 50 do 60 miliónov dolárov. Laboratóriá na Plum Islande navyše nemajú potrebnú výbavu, aby mohli skúmať aj zoonotické choroby, akou je SARS-CoV-2, ktoré sa zo zvierat môžu preniesť aj na človeka. V časoch, keď sa takýto prenos stáva čoraz častejším, je to podľa vedcov prioritou.

Americkí vládni úradníci sa preto rozhodli, že bude jednoduchšie, lacnejšie a efektívnejšie vykonávať výskum na menej odľahlom mieste. „Vďaka novým technológiám je bezpečné budovať zariadenia s vysokým stupňom zabezpečenia na pevnine,“ povedal Chris Schutta, vedúci oddelenia pre biologické riziká na Plum Islande.

Nové centrum v srdci USA

K otvoreniu nového výskumného centra dôjde v priebehu niekoľkých rokov a bude sa nachádzať v malom mestečku Manhattan v americkom Kansase, ktoré má približne 50-tisíc obyvateľov. Pôjde o jedno zo 69 zariadení so štvrtým stupňom biologickej bezpečnosti (BSL-4) na svete.

Čoraz viac z nich sa bude nachádzať na miestach, kde by sa patogén mohol v prípade úniku začať veľmi rýchlo šíriť, čo by mohlo mať katastrofálne následky. Predstavujú akýsi kompromis medzi nákladmi a bezpečnosťou. Riziko úniku totiž nemožno nikdy úplne eliminovať, nehľadiac na to, ako veľmi je dané laboratórium zabezpečené.

Postaviť centrum takéhoto rozsahu si vyžaduje veľa času a peňazí. Pôvodné odhadované náklady dosahovali výšku 451 miliónov dolárov. Dnešné odhady sa takmer strojnásobili a dosahujú výšku necelých 1,25 miliardy dolárov. V porovnaní s prevádzkou ostrova Plum Island je však táto suma zanedbateľná.

Vyradenie centra na Plum Islande nemohlo prísť v kontroverznejší čas. Únik z laboratória je totiž jednou z možných príčin nedávnej globálnej pandémie, ktorá si vyžiadala viac než 6,9 milióna obetí. Bezpečnosť v oblasti vedy je problémom celosvetových rozmerov. Najmä teraz, keď budú vedci skúmať choroby dobytka v štáte, ktorý je srdcom amerického chovu dobytka.