Taiwan a Európska únia by mali podpísať bilaterálnu dohodu, ktorá už dlho viazne, ak chce Európa získať dlhodobé investície z ostrova v juhovýchodnej Ázii. Povedal to v piatok hlavný taiwanský obchodný vyjednávač John Deng. Únia by chcela totiž pritiahnuť technologické firmy ako taiwanskú TSMC, aby vybudovali na starom kontinente svoje továrne.

Taiwan opakovane vyzval na pokrok v oblasti bilaterálnej investičnej dohody (BIA) s EÚ. Brusel zaradil Taiwan na svoj zoznam obchodných partnerov pre potenciálnu bilaterálnu investičnú dohodu v roku 2015, odvtedy však s Taiwanom o tejto otázke nerokoval.

EÚ sa „dvorí“ Taiwanu, hlavnému výrobcovi čipov, s ktorými by chcela spolupracovať v rámci európskeho zákona o čipoch. Jeho cieľom je podporiť väčšiu výrobu polovodičov v Európe a znížiť závislosť od dodávok z Ázie, a to aj napriek nedostatku formálnych vzťahov s ostrovom, na ktorý si robí nárok Čína.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC), najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, už oznámil investíciu v hodnote 40 miliárd dolárov v americkom štáte Arizona, kde bude vyrábať pokročilé trojnanometrové čipy.

Politicky významná dohoda

TSCM rokuje aj o továrni v Nemecku, ktorá by bola jeho prvou v Európe. Mala by sa zameriavať na čipy pre automobilový priemysel, ktoré sú však menej pokročilé. Deng povedal, že Taiwan sa zapojil do mnohých dialógov s EÚ, ale blok sa bráni vytvoreniu právneho rámca pre investície, ktorý by taiwanským firmám poskytol „pocit bezpečia“.

„Náš argument je, že ak chcete dlhodobý rozvoj do budúcnosti, je veľmi dôležitý právny rámec,“ poznamenal. „Napríklad chcete veľmi veľkú investíciu na 100, 50 rokov, nechcete, aby sa po troch rokoch stratila. Myslím, že Európska komisia musí mať v tomto bode jasno,“ dodal.

Bilaterálna investičná dohoda s EÚ by bola pre Taiwan politicky významná vzhľadom na jeho diplomatickú izoláciu a všeobecné vylúčenie z väčšiny globálnych orgánov a dohôd, hoci je členom Svetovej obchodnej organizácie.

Taiwan rokuje aj s Kanadou o dohode o podpore a ochrane zahraničných investícií a Deng očakáva, že sa podpíše už tento rok.