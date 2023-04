Odevný priemysel je známy obrovskou spotrebou vody. Výroba jedných riflí značky Levi Strauss si napríklad vyžaduje až neuveriteľných 3 800 litrov vody. Firma si uvedomuje, že je to veľa, a tak sa tento problém snaží riešiť takzvanými „kontextovými vodnými cieľmi“. Tie fungujú na princípe myšlienky, že vodou treba šetriť tam, kde jej je málo – napríklad v závodoch v Egypte – a nie tam, kde jej je dostatok, vysvetľuje agentúra Bloomberg.

O tom, že vody vo svete ubúda, niet pochýb. Rieka Colorado vysychá, v januári v Číne prudko kleslo množstvo zrážok a vedci Európe predpovedajú ďalšie suché leto. Planéta sa čoraz viac otepľuje a jej populácia sa rozrastá, čo podľa OSN do siedmich rokov spôsobí 40-percentný pokles svetových zásob vody. Táto smutná prognóza by ovplyvnila miliardy ľudí, ale aj mnoho odvetví. Až tri štvrtiny podnikov by v tomto prípade bolo nútených od základov prekopať svoje postupy.

Levi Strauss má pred sebou neľahkú úlohu. Musí identifikovať rizikové časti rozsiahleho dodávateľského reťazca a znížiť spotrebu vody bez toho, aby to uškodilo výrobe. Okrem toho sa musí uistiť, že sa na svoje miestne zdroje vody bude môcť spoľahnúť aj o desiatky rokov.

Výrobca riflí už dovedna vymyslel zhruba 20 nových techník šetrenia vodou. Levi Strauss napríklad uvažuje nad tým, že by prestala používať detergenty a miesto nich začala používať ozónový plyn. Ďalším jej nápadom je zmäkčovať rifle vrchnákmi z fliaš a golfovými loptičkami, a nie vodou a avivážou. Do tretice by Levi Strauss rada nahradila bežnú pemzu tou umelou, ktorá vydrží tisíckrát dlhšie, pričom tento posledný postup už úspešne otestovala v závode v Juhoafrickej republike.

Svoju spotrebu vody sa snažia znížiť aj mnohé iné odevné firmy, ktoré pri tom využívajú zaužívané metódy, akými sú pestovanie bavlny pomocou regeneratívneho poľnohospodárstva, recyklácia odpadových vôd či používanie šetrnejších farbív.