Celosvetový rozmach na poli spotreby biopalív by mohol spôsobiť nedostatok rastlinných olejov, ktoré sa používajú pri varení, no teraz už aj v kamiónoch či lietadlách. Diskusia o tom, či je dôležitejšie jedlo alebo palivo, tak môže nabrať na intenzite, píše agentúra Bloomberg.

Vlády vo viacerých krajinách od Spojených štátov po Brazíliu a Indonéziu sa už začali stotožňovať s energiou pochádzajúcou zo živočíšneho tuku či rastlín, akými je sója a repka olejná. Ide totiž o súčasť snahy, ktorej cieľom je odklon od fosílnych palív či znižovanie emisií. Vďaka tomu sa na výslnie dostali aj rastlinné oleje, no najmä ten palmový, ktorý sa ukázal byť kontroverznou zložkou viacerých výrobkov od cesta na pizzu cez čokoládu po šampóny.

Výroba nemusí na dopyt stačiť

Dopyt po týchto olejoch je v súčasnosti tak vysoký, že výrobcovia biopalív „poľujú“ dokonca aj na použitý kuchynský olej či kal vznikajúci pri spracovávaní palmového oleja. Ich ambície však môže skomplikovať niekoľko výziev.

Vojna a extrémne počasie obmedzujú dodávky rastlinného oleja. Mimoriadne suchá narušili výrobu v Argentíne, ktorá je najväčším vývozcom sójového oleja. Obmedzenia týkajúce sa používania pre včely škodlivých pesticídov zas v Európe ovplyvnia sadenie repky olejnej a ruská invázia na Ukrajinu spôsobí pokles vývozu slnečnicového oleja.

Podľa prognóz by sa mal rast výroby rastlinných olejov spomaliť, a tak by biopalivá mohli v druhej polovici tohto roka dostať svetový trh do deficitu, tvrdí výkonný riaditeľ firmy Oil World Thomas Mielke.

Spojené štáty, Európa, Brazília a Indonézia majú na svedomí väčšinu zvýšenej spotreby bionafty, nafty z obnoviteľných zdrojov či leteckých biopalív. Spojené štáty pri výrobe biopalív využívajú zmes medziproduktov, akými sú sójový olej, repkový olej, použitý kuchynský olej či živočíšne tuky. Európa ich zas vyrába z odpadov, zvyškov a repkového oleja. Indonézia primárne využíva palmový olej a Brazília sa spolieha na ten sójový.

Šanca pre palmový olej

Z rastúcej spotreby biopalív by mohli ťažiť najmä výrobcovia palmového oleja. S týmto produktom sa však spájajú správy o nútenej práci a odlesňovaní, a tak sa tento výrobok v posledných rokoch dostal pod drobnohľad ochrancov, verejnosti i politikov. Trh s palmovým olejom však s dopytom nemusí stíhať držať krok.

Výroba v Indonézii a Malajzii, ktoré spolu pokrývajú 85 percent svetových dodávok, klesá a môže za to pomalé presádzanie starých a neplodných stromov či nestále počasie, ako aj obmedzenia v oblasti odlesňovania, ktoré bránia rozširovaniu pozemkov na pestovanie.

Ohrozenie dodávok vytlačí poľnohospodárske ceny nahor a spomalí celosvetové snahy o premenu potravy na palivo, tvrdí vplyvný obchodník Dorab Mistry so 40-ročnými skúsenosťami v odbore.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) varuje, že nafukovanie dopytu po biopalivách a hroziaci nedostatok medziproduktov na ich výrobu by v prípade neriešenia mohli podkopať potenciál biopalív v oblasti dekarbonizácie.