Súkromná investičná spoločnosť Roark Capital je blízko dohody o kúpe amerického reťazca reštaurácií s rýchlym občerstvením Subway za 9,6 miliardy dolárov. Uviedol to denník The Wall Street Journa s odvolaním sa na informované zdroje. Dohoda by mohla byť ukončená tento týždeň.

Subway je poprednou svetovou značkou rýchleho občerstvenia. Má viac ako 37-tisíc reštaurácií vo viac než 100 krajinách. Je známy hlavne vďaka svojim sendvičom, ktorých zloženie si zákazníci môžu dotvoriť tesne pred nákupom. Viac ako päť desaťročí firmu vlastnia dve rodiny zakladateľov.

Firma Subway vo februári oznámila, že skúma možnosti svojho predaja a najala si poradcu, aby jej s týmto procesom pomohol.

Podľa výskumnej spoločnosti Technomic je Subway ôsmym najväčším reštauračným reťazcom v USA. Tržby v 20 810 amerických reštauráciách vlani predstavovali 9,8 miliardy dolárov.

V poslednom desaťročí sa spoločnosť potýka s problémami, zatvára obchody a jej franšízanti opúšťajú systém, zatiaľ čo rastie konkurencia nových reťazcov so sendvičmi. V roku 2019 sa funkcie riaditeľa ujal John Chidsey, ako prvý riaditeľ, ktorý nepochádza z rodiny zakladateľov, a snaží sa o zmeny.

Subway postupne zatvára pobočky v USA, ale expanduje v zahraničí. Od roku 2021 podpísala 15 zmlúv s franšízantmi v zahraničí, ktorí by mali otvoriť približne deväťtisíc reštaurácií. Jednou z nich je aj dohoda o otvorení štyroch tisíc prevádzok v Číne v najbližších 20 rokoch.

Firma Roark nie je v investíciách do reštaurácií a potravinárstva nováčikom. Vlastní okrem iného dodávateľov praclíkov Auntie Anne's, reťazce so sendvičmi Arby's a Jimmy John's či značky zmrzliny Baskin-Robbins a Carvel.