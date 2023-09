Rafinérie ropy nie sú schopné vyrobiť dostatok nafty, čím pripravujú ekonomiky o palivo, ktoré poháňa priemysel aj dopravu. Bloomberg informuje, že ceny energií stúpajú. Futures na ropu raketovo rastú – v piatok boli v Londýne tesne pod 95 dolármi za barel. Americké ceny deň predtým vyskočili nad 140 dolárov na najvyššiu hodnotu v tomto ročnom období. Európsky ekvivalent od leta stúpol o 60 percent.

A môže byť ešte horšie. Saudská Arábia a Rusko odstavili kohútiky na produkciu ropy. Obe krajiny, ktoré sú lídrami v aliancii OPEC+ ešte 5. septembra oznámili, že tieto obmedzenia predĺžia do konca roka, čo je obdobie, v ktorom dopyt po palive zvyčajne stúpa.

„Hrozí nám, že v zimných mesiacoch budeme svedkami pokračujúceho napätia na trhu, najmä v prípade rafinovaných produktov,“ povedal vedúci divízie trhu s ropou Medzinárodnej agentúry pre energetiku Toril Bosoni s odkazom na kategóriu paliva, ktorá zahŕňa naftu.



To všetko sa deje na vrchole energetickej krízy, keď pandémia obmedzila dopyt a zatvorila menej efektívne závody. Teraz sa spotreba vracia, ale mnohé rafinérie sú nenávratne preč. Obavy o dodávky z niektorých kľúčových krajín vyvážajúcich naftu sa prehlbujú. Rusko je napriek západným sankciám stále hlavným dodávateľom. Naznačilo však, že sa snaží obmedziť objem paliva, ktoré posiela na svetové trhy.



Čína nedávno vydala novú kvótu na vývoz paliva, ale obchodníci a analytici v Ázii uviedli, že objem, ktorý je v súčasnosti plánovaný, nebude do konca roka stačiť. Zásielky krajiny sa počas roku 2023 ocitli blízko päťročných sezónnych miním.



Tieto nižšie toky sa prejavujú na kľúčových trhoch. Zásoby v USA a Singapure sú v súčasnosti pod normálnou úrovňou. Aj tie, ktoré sú k dispozícii v krajinách OECD, sú nižšie ako pred pol dekádou.

„Nafta je palivom aj pre 18-kolesový kamión, ktorý prepravuje produkty z továrne na trh, takže keď ceny stúpnu, vyššie prepravné náklady sa prenesú na podniky a spotrebiteľov,“ povedal riaditeľ globálnej analytickej spoločnosti Rapidan Energy Group Clay Seigle.



Zatiaľ čo rastie nádej, že sa americká ekonomika dokáže vyhnúť recesii, nárast cien energií, či už benzínu alebo nafty, by mohol tento progres podkopať. Rastúce ceny nafty môžu zároveň prinútiť rafinérie, aby uprednostňovali priemyselné palivá na úkor výroby benzínu, myslí si ešte C. Seigle.