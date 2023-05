Akcie na svetových trhoch v prvých štyroch mesiacoch tohto roka väčšinou posilnili. Najsledovanejší americký index S&P 500 si do konca apríla pripísal deväť percent, európsky index Euro STOXX 50 potom viac ako 13 percent, ukazujú štatistiky.

Silnejúce indexy naprieč Európou

„Akciové trhy sa od začiatku roka vezú na vlne optimizmu. Hlavným dôvodom rastu bol pokračujúci pokles inflácie v USA aj v Európe. Menej príjemné udalosti prišli v prvej polovici marca, keď sa do problémov dostalo viacero bánk. Ukázalo sa ale, že situácia nie je taká vážna, problémy sa nepreliali do celého finančného systému a opakovanie finančnej krízy z roku 2008 sa nekoná,“ povedal analytik Portu Marek Pokorný.

V zisku sú zatiaľ tiež európske akciové trhy, kde začiatkom roka opadli z investorov obavy z energetickej krízy, doplnil analytik XTB Štefan Hájek. Nemecký index DAX posilnil o 14,5 percenta. Veľkú pozornosť si získal aj francúzsky akciový index CAC 40, ktorý sa vďaka ziskom pri akcií LVMH dostal na historické maximá. Od začiatku roka posilnil o 13,6 percenta. Darilo sa tiež akciám v Ázii, kde najväčšie zisky zaznamenal hlavný japonský index Nikkei 225, ktorý rástol o 12,2 percenta. Čínsky index SSE Composite doteraz stúpol o 6,6 percenta.

Rast technologických gigantov

Najviac sa darilo technologickým gigantom, poznamenal Hájek. Akcie spoločnosti Apple od začiatku roka posilnili o 35,6 percenta, akcie Microsoftu o 27,5 percenta na 305,56 dolárov. Najväčšie zisky z indexu S&P 500 si zatiaľ pripisujú akcie Meta Platforms s rastom o 94,95 percenta. Najstratovejšou bola banka First Republic, ktorú začiatkom mája pre jej problémy kúpila najväčšia americká banka JP Morgan. Od začiatku roka do dátumu predaja oslabili akcie First Republic o 97,1 percenta.

„Bankové problémy paradoxne pomohli rastu akcií. Prispeli totiž k tomu, že centrálne banky intenzívnejšie uvažujú o konci zvyšovania či dokonca začiatku znižovania úrokových sadzieb,“ povedal Pokorný.

Situácia v Českej republike

Na akciovej burze v Prahe sa darilo vďaka vyhliadkam na solídne zisky skupine ČEZ, ktorej akcie posilnili o 48,96 percenta. Napriek bankovej kríze v USA rástli na pražskej burze tiež akcie Komerčnej banky, ktoré spevnili o 5,11 percenta. Najviac stratové boli akcie Pilulky, ktoré od začiatku roka klesli o 23,3 percenta. Dôvodom je veľmi slabá výkonnosť na trhu e-commerce a prehlbujúca sa strata spoločnosti, čomu začínajú investori venovať pozornosť práve v prostredí vyšších úrokových sadzieb, upozornil Hájek.

„Hlavné akciové indexy šplhajú hore, pozitívna nálada pretrváva aj napriek strachu z možného bankrotu USA tento rok v lete. Investori sa teraz zamerajú na zasadnutie americkej centrálnej banky. Očakáva sa, že banka v stredu oznámi ďalšie zvýšenie sadzieb,“ povedal analytik spoločnosti Golden Gate Pavel Ryba.