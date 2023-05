Čínska firma Contemporary Amperex Technology je najväčším výrobcom batérií pre elektrické vozidlá na svete. Podľa agentúry Bloomberg sa začína zameriavať aj na rastúci sektor solárnej energie.

Solárne panely na vzostupe

CATL uviedol, že v súčasnosti skúma vývoj perovskitových článkov. Tie patria medzi najnádejnejšie metódy zlepšovania výkonu solárnych panelov. Takisto vo štvrtok uzavrel zmluvu o spolupráci v oblasti vedeckých inovácií, marketingu a skladovania s firmou JA Solar Technology. Tá je štvrtým najväčším čínskym výrobcom modulov.

„Staviame pilotnú výrobnú linku,“ uviedol CATL, no neuviedol podrobnosti o časovom pláne ani kapacite.

Podľa odhadov by mal byť tento rok celosvetovo nainštalovaný rekordný počet solárnych panelov. Investície do tejto technológie po prvý raz prekonajú výdavky na ťažbu ropy. Uviedla to Medzinárodná agentúra pre energiu.

Tesla zvyšuje používanie

CATL nie je jedinou firmou špecializujúcou sa na výrobu batérií či elektrických vozidiel, ktorú solárna energia zaujala.

Spoločnosť BYD začala s výrobou solárnych panelov už v roku 2008. Odvtedy sa jej podarilo vytvoriť kapacitu na výrobu dosiek, článkov a modulov doma aj v zahraničí.

Tesla zvýšila využívanie solárnych panelov o 40 percent v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022.