Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok odvolala globálny stav núdze v súvislosti s ochorením covid-19.

WHO zároveň upozornila, že pandémia sa ešte neskončila, pričom poukázala na nedávny nárast počtu nových prípadov v juhovýchodnej Ázii a na Blízkom východe. Ako dodala, celosvetovo na covid alebo s covidom naďalej každý týždeň zomierajú tisícky ľudí.

„Vyhlasujem koniec globálneho stavu núdze pre covid-19 a robím to s veľkou nádejou,“ uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa neho to neznamená, že covid-19 už nepredstavuje vo svete hrozbu.

Keď WHO po prvý raz na konci januára 2020 označila situáciu s covidom za krízu, ochorenie ešte nemalo pomenovanie covid-19 a mimo Číny sa v podstate nerozšírilo. Za niečo viac než tri roky zaznamenali vo svete trištvrte miliardy prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a najmenej sedem miliónov obetí. Najmenej jednou dávkou vakcíny proti covidu zaočkovali celosvetovo päť miliárd ľudí.