Na celom svete sa v minulom roku oproti očakávaniam uvarilo viac piva. Úroda chmeľu sa však prepadla najviac od konca druhej svetovej vojny, predovšetkým pre počasie. Pivovary však v súčasnosti nie sú ohrozené nedostatkom chmeľu. Uviedol to najväčší svetový obchodník s chmelom BarthHaas.

Produkcia piva vlani vzrástla o 1,3 percenta na 1,89 miliardy hektolitrov. Ešte pred rokom analytici očakávali pokles produkcie, pretože Rusko a Ukrajina sa na globálnej produkcii podieľajú asi piatimi percentami, uviedol riaditeľ spoločnosti BarthHaas Peter Hintermeier. Napriek rastu sa však celkovo produkcia piva stále pohybovala tesne pod úrovňou z obdobia pred pandémiou. V roku 2019 sa celosvetovo uvarilo 1,91 miliardy hektolitrov piva.

Nemecko je už niekoľko rokov piatym najväčším producentom piva na svete. Vlani jeho produkcia vzrástla o 2,8 percenta na 88 miliónov hektolitrov. Stále však výrazne zaostáva za prvými štyrmi najväčšími producentmi. Jednotkou podľa produkcie je Čína, kde sa uvarilo 360 miliónov hektolitrov. Nasledujú Spojené štáty (194 miliónov hektolitrov), Brazília (147 miliónov hektolitrov) a Mexiko (141 miliónov hektolitrov). Piati najväčší výrobcovia sa na celosvetovej produkcii podieľajú takmer polovicou.

Podpriemerná úroda chmeľu

Z podnikov patrí k najväčším výrobcom piva spoločnosť AB InBev. Vlani uvarila v rôznych pivovaroch vo viacerých krajinách 518 miliónov hektolitrov.

Žatva chmeľu sa vlani prepadla o 19 percent na 107-tisíc ton. Úroda bola tiež výrazne pod dlhodobým priemerom. Mohli za to extrémne poveternostné podmienky. Úrodu negatívne zasiahlo sucho a horúce počasie. Časť úrody v Nemecku potom zničili búrky. Nemecká úroda tak bola vlani o 28 percent nižšia ako v roku 2021. Menšia úroda bola aj v USA, ktoré sú najväčším svetovým producentom chmeľu.

Hintermeier však neočakáva obmedzenie výroby piva. V predchádzajúcich troch rokoch zaznamenali značné prebytky a chmeľ možno bez problémov skladovať vo forme extraktu alebo peliet počas niekoľkých rokov.

Spoločnosť BarthHaas je pesimistická aj vo výhľade tohtoročnej úrody, ktorá sa v Nemecku začína o štyri týždne, kvôli horúčavám a suchu. Úroda v Nemecku by mala byť podpriemerná. V USA sa očakávajú priemerné výnosy. Celosvetovo by potom úroda mala byť podpriemerná, pre potreby pivovarov by však stačila aj bez využitia rezerv, uviedla agentúra DPA.