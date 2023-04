Globálny obchod s tovarmi by mal tento rok posilniť viac, ako sa čakalo. Svetová obchodná organizácia (WTO) v stredu zverejnenej správe uviedla, že rast by mal dosiahnuť 1,7 percenta. V skoršej októbrovej prognóze počítala so zvýšením objemu obchodu iba o jedno percento.

V roku 2022 globálna obchodná výmena posilnila o 2,7 percenta, čo bolo výrazne menej ako 3,5 percenta, ktoré očakávala WTO. V poslednom štvrťroku vlaňajška sa obchod prepadol z dôvodu vysokých cien komodít, rastúcich úrokových sadzieb a prísnych opatrení proti šíreniu koronavírusu v Číne, uviedla WTO.

V roku 2024 očakáva WTO rast svetového obchodu o 3,2 percenta. Geopolitické napätie, výpadky dodávok na trhu s potravinami a negatívne dosahy zvyšovania úrokových sadzieb by však mohli toto číslo znížiť, upozornila organizácia so sídlom v Ženeve.