Globálne napätie začalo spôsobovať roztrieštenosť obchodu, lebo sa vytvárajú konkurenčné obchodné vzťahy. Zatiaľ je však predčasné tvrdiť, že by proces globalizácie obrátil smer. Vo svojej správe to uviedla Svetová obchodná organizácia (WTO). Celkový obchod sa naďalej zvyšuje, a to aj medzi Spojenými štátmi a Čínou, vlani bol rekordný. Nenaplnili sa pritom najhoršie predpovede výpadku dodávok a prudkého zvýšenia cien potravín.

WTO konštatovala, že zaznamenala výrazný rast jednostranných obchodných obmedzení. Ďalší prudký rast týchto opatrení by mohol roztrieštiť svetovú ekonomiku. Posilňuje tiež názor, že správnym smerom je spolupráca s menšou skupinou spriatelených krajín a znižovanie rizík.

Ohrozená vízia globálnej ekonomiky

Šéfka organizácie Ngozi Okonjová-Iwealaová v správe uviedla, že medzinárodný hospodársky poriadok po roku 1945 bol postavený na myšlienke, že vzájomná závislosť krajín prostredníctvom zvýšených obchodných a ekonomických väzieb podporí mier a spoločnú prosperitu. Táto vízia je však teraz ohrozená, ako aj budúcnosť otvorenej a predvídateľnej globálnej ekonomiky.

Geopolitické napätie už ovplyvnilo svetový obchod, vzhľadom na to, že obchodná výmena medzi geopolitickými blokmi rastie pomalšie. Varovanie, že globálny obchod sa odvracia od globalizácie, však nie sú podľa WTO na mieste. Organizácia upozornila na rýchly rozvoj obchodu s digitálnymi službami a tovarom šetrným k životnému prostrediu.

Obchodné toky medzi Čínou a USA sa zmenili

Pri poslednom hlasovaní OSN týkajúcom sa výzvy, aby Rusko stiahlo svojich vojakov z Ukrajiny, hlasovalo za stiahnutie 141 členov. Sedem bolo proti a 32 sa zdržalo hlasovania, vrátane Číny, Indie a Juhoafrickej republiky. Podľa WTO od invázie rastie obchod medzi týmito dvoma blokmi krajín s odlišným hlasovacím vzorcom o štyri až šesť percent pomalšie ako obchod v rámci týchto blokov. Rozdiel bol podobný aj pri priamych zahraničných investíciách. Údaj nezahŕňa Rusko ani Ukrajinu.

Obchodné toky medzi Čínou a Spojenými štátmi sa preorganizovali. Zvýšil sa obchod s výrobkami, na ktoré sa nevzťahuje clo, a naopak, prudko sa znížil obchod s niektorými kategóriami, ako sú farmaceutické výrobky a polovodiče.

Obnovenie snahy o integráciu obchodu je podľa WTO cestou k riešeniu súčasných problémov v oblasti bezpečnosti, chudoby a zmeny klímy. Otvorený obchod znížil riziko konfliktov v posledných 40 rokoch a zmiernil chudobu.