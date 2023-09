Stovky miliónov ľudí na celom svete sa ponorili do sveta kryptomien, či už pomocou bitcoinu, alebo obchodujú v jednej z mnohých iných digitálnych mien. CNBC informuje, že kryptomenu v súčasnosti používa presne 425 miliónov ľudí. Vyplýva to zo správy poradenskej spoločnosti pre investičnú migráciu Henley & Partners.



Kryptomeny už síce nezažívajú taký rozmach ako na vrchole svojej popularity, no aj naďalej zostávajú veľmi bežnou investíciou. Napríklad viac ako polovica generácie Z (vo veku od 18 do 25 rokov) do nej podľa správy inštitútu CFA a Nadácie pre vzdelávanie investorov Úradu pre reguláciu finančného priemyslu investovala. Sedemdesiatpäť percent Američanov si však nie je istých, či je investovanie, obchodovanie alebo používanie kryptomeny v súčasnosti bezpečné, zistil v apríli prieskum Pew Research. Štyridsaťpäť percent opýtaných zároveň uviedlo, že ich investície nefungovali tak dobre, ako si mysleli – a iba pätnásť percent uviedlo, že prekonali ich očakávania.



Malá skupina jedincov však dosiahla väčší úspech a v súčasnosti má podľa Henley & Partners podiely v hodnote miliónov alebo dokonca miliárd amerických dolárov. Takzvaných stomilionárov, ktorí vlastnia kryptomeny v hodnote viac ako 100 miliónov dolárov, je 182, pričom 78 z nich sa zameriava na bitcoiny.



Až 22 ľudí vlastní kryptomeny v hodnote najmenej jednej miliardy dolárov. Len šesť z nich si drží svoje investície v bitcoinoch. Celková hodnota kryptotrhu v čase vzniku správy bola 1,18 bilióna dolárov.

Adopcia kryptomien po celom svete

Spoločnosť Henley & Partners vyvinula aj index adopcie kryptomien, ktorý zohľadňuje širokú škálu faktorov vrátane verejného prijatia kryptomien, regulačného prostredia a spôsobu zdaňovania. Je navrhnutý tak, aby ukázal „najatraktívnejšie možnosti investičného migračného programu pre kryptoinvestorov“, vysvetlila spoločnosť vo vyhlásení.



Na čele celkového indexu je Singapur, za ním nasleduje Švajčiarsko na druhom a Spojené arabské emiráty na treťom mieste, zatiaľ čo USA a Spojené kráľovstvo sú na piatom a siedmom mieste. Medzi ďalšie krajiny, ktoré sa dostali do top ten, je Austrália na šiestom mieste, nasledovaná Kanadou, Maltou a Malajziou.



Singapur aj Spojené arabské emiráty získali najvyššie známky za daňovú ústretovosť pre kryptoinvestorov. V tejto kategórii USA a Spojené kráľovstvo výrazne zaostali a vypadli z prvej desiatky. Prijímanie kryptomien zo strany verejnosti a záujem o ne je však v týchto dvoch krajinách vysoký, pričom USA sú v tejto kategórii tretie a Spojené kráľovstvo štvrté.



Investovanie do kryptomien sa v posledných rokoch stalo veľmi populárnym, najmä počas pandémie, keď vzrástlo používanie maloobchodných aplikácií. Ekonómovia a investiční poradcovia však vyzývajú ľudí, aby boli opatrní, keďže kryptomeny sú vnímané ako vysoko nestále aktívum, ktoré môže rýchlo stratiť hodnotu. Mnohé krajiny ešte stále neregulujú kryptoinvestovanie a obchodovanie v kryptopriestore. Používatelia a ich peniaze sú preto menej chránení a môžu byť zraniteľní voči krízam, akú napríklad vyvolal vlaňajší krach kryptoburzy FTX.