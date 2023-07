Vzájomná blízkosť – nielen emočná, ale aj fyzická – je pre priateľstvo dôležitá. Vedci dokonca hovoria o akomsi ideálnom geografickom „okruhu priateľstva". Jeho veľkosť sa líši v závislosti od osoby a miesta, no stále platí, že čím bývajú priatelia bližšie, tým lepšie, píše agentúra Bloomberg.

„Je pravdepodobnejšie, že budeme tráviť čas s priateľmi, ku ktorým sa ľahšie dostaneme,“ hovorí Elizabeth Laugesonová, klinická profesorka psychiatrie a biologických vied na Kalifornskej univerzite.

Pätnásťminútové mestá

Mestá po celom svete bojujú proti „epidémii osamelosti“. Jedným z riešení by mohlo byť vybudovanie sociálnej infraštruktúry, ktorá uľahčí vytváranie medziľudských vzťahov. Práve na tejto myšlienke je postavený koncept 15-minútového mesta.

To je navrhnuté tak, aby ľudia dokázali svoje základné potreby uspokojiť na malom území, po ktorom sa dokážu presúvať peši, na bicykli alebo verejnou dopravou. Potreby môžu zahŕňať prácu, školu, starostlivosť o deti, potraviny či dokonca aj zdravotnú starostlivosť. Odborníci hovoria, že život v 15-minútovom meste by bol ekologickejší a jednoduchší. Jeho obyvatelia by totiž trávili viac času von, než zavretí doma či v aute.

S myšlienkou 15-minútového mesta prišiel profesor Carlos Moreno z IAE University of Paris. „Starostlivosť“ bola podľa neho pre vytváranie prosperujúcich susedstiev vždy kľúčová. Nájdeme ju v nemocniciach alebo centrách sociálnych služieb, no jej formou je aj podpora, ktorú nám poskytujú priatelia. Priateľstvo navyše zlepšuje nielen duševné, ale aj fyzické zdravie.

Klinická psychologička Andrea Boniorová prezradila, že silné priateľstvá prispievajú k dlhovekosti, zlepšujú imunitný systém, zvyšujú odolnosť organizmu a chránia pred niektorými duševnými a fyzickými poruchami.

Vedci zistili, že ak jeden z vašich priateľov býva vo vzdialenosti do osem kilometrov od vás, tak existuje o 25 percent vyššia šanca, že budete šťastnejší.

Blízkosť nadovšetko

Moderné technológie uľahčujú priateľstvá na diaľku, no geografickú blízkosť to nenahradí. Zo štúdie z roku 1978 vyplynulo, že frekvencia osobných stretnutí začne klesať, keď od seba priatelia alebo príbuzní žijú zhruba osem kilometrov ďaleko. Po 160 kilometroch upadá už aj telefonický kontakt.

Takéto úzke komunity však majú aj jednu nevýhodu. Keď priatelia žijú na tej istej ulici, tak majú tendenciu prestať spoznávať nových ľudí, čím sa zároveň ochudobňujú o nové názory.