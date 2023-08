Náš potravinový systém je pokazený a zmena klímy tento stav len zhoršuje. Podľa agentúry Bloomberg to tvrdí škótsky herec Brian Cox, držiteľ Zlatého glóbusu a Emmy, ktorý je členom charitatívnej organizácie Compassion in World Farming.

Stav sveta sa ľuďom čoraz viac snaží naznačiť, ako by sa mali začať stravovať. „Musíme zlepšiť obsah našej stravy a to, odkiaľ pochádza,“ vysvetlil herec. Ľudstvo by tento problém nemalo zanedbávať najmä teraz, keď sa vo svete deje toľko závažných vecí, akým sú globálne otepľovanie či narušenie potravinárskej výroby. „Práve teraz sme svedkami skutočnej potravinovej krízy,“ dodal Cox.

Systém si nutne žiada opravu. Podľa herca neexistuje dostatok predpisov a pravidiel týkajúcich sa toho, ako ľudstvo zaobchádza so zvieratami a vlastnou stravou. „Potrebujeme úplne nový systém, pokiaľ ide o to ako, kedy a čo jeme,“ navrhol Cox.

Najväčším problémom je podľa neho pochopenie najmenších detailov. Rovnako dôležité je určiť, aké sú priority. „Určite o problematike neviem dosť. Sú to konkrétne veci, ktoré treba riešiť, a ktoré sa naozaj musia dostať na povrch predtým, než budeme môcť niečo skutočne zmeniť. Nech naozaj vieme, o čom hovoríme, a nehovoríme len tak do prázdna,“ uzavrel Cox.