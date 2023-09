Americký miliardár Ray Dalio tvrdí, že noví investori by mali diverzifikovať svoje portfólio, keďže ekonomické a geopolitické problémy pretrvávajú. „Chcel by som mať diverzifikáciu, pretože to, čo neviem, bude oveľa väčšie ako to, čo viem,“ povedal podľa CNBC zakladateľ jedného z najväčších hedžových fondov na svete Bridgewater Associates.



Odporúča byť ostražitý voči „veľkým zvratom“, ku ktorým dôjde, pretože svet bude o päť rokov radikálne odlišný. „Aj z roka na rok sa to bude radikálne líšiť,“ vysvetlil.



R. Dalia upútal aj vývoj umelej inteligencie; investorom odporúča vložiť peniaze do spoločností, ktoré túto novú technológiu prijmú, a nie do tých, ktoré ju vytvárajú. „Je to ako prejsť časovým posunom. „Ocitneme sa v inom svete,“ povedal s tým, že si treba vyberať firmy, ktoré z nových technológií vedia vyťažiť maximum.



Miliardár vo svojom príhovore na summite Milken Institute Asia v Singapure povedal, že tento mestský štát je „veľmi zvláštnym miestom v regióne, ktorý bude veľmi vzrušujúci“. „Svet sa mení, svetový poriadok sa mení... A keďže Singapur je v podstate centrom, je to úžasné miesto.“



Na otázku o rastúcom počte „rodinných kancelárií“, ktoré v Singapure vznikajú, R. Dalio uviedol, že pri výbere krajiny na investovanie treba vziať do úvahy viacero vecí. Mala by to byť krajina, kde „ľudia spolupracujú, aby sa diali dobré veci“. Dôležitým faktorom, ktorý podľa neho treba zvážiť, je aj to, na akú stranu sa krajina postaví, keď vznikne medzinárodný konflikt.