Švédska spoločnosť Northvolt investuje niekoľko miliárd eur do výstavby továrne na výrobu batérií pre elektromobily v nemeckom meste Heide. Spoločnosť to oznámila v piatok spoločne s nemeckou vládou.

Spolková vláda a krajina Šlezvicko-Holštajnsko, v ktorej sa bude závod nachádzať, poskytnú firme dotácie na projekt. Tie bude musieť schváliť Európska komisia. Ak sa tak stane, budú to prvé dotácie poskytnuté Nemeckom v rámci dočasného a krízového rámca Európskej únie vytvoreného na podporu ekologických priemyselných projektov v čase, keď sa EÚ snaží poskytnúť konkurenčnú ponuku na dotácie poskytované Spojenými štátmi.

Investícia vytvorí priamo v závode tritisíc pracovných miest. Ďalšie tisícky miest vzniknú v okolitom priemysle a v sektore služieb. Výstavba závodu by sa mohla začať tento rok a výroba v roku 2026.

Objem investície by sa mal pohybovať od troch do piatich miliárd eur. Štátna podpora by potom mohla predstavovať 400 miliónov až 650 miliónov eur. Podľa nemeckého ministerstva hospodárstva o výške štátnej pomoci nebolo ešte rozhodnuté.